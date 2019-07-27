У Білій Церкві одночасно проходить 50 обшуків

Сьогодні, 27 липня, у Білій Церкві Київської області поліцією проводиться одночасно 50 обшуків. Про це повідомляє керівник управління Нацполіції Київської області Андрій Небитов на своїй сторінці в Facebook.

Так, повідомляється, що проводиться затримання членів злочинної організації.

"Доброго ранку! До уваги жителів Білої Церкви! Поліція Київської області проводить затримання членів злочинної організації. У місті одночасно проводять 50 обшуків. Працюють спецназівці, кримінальна поліція і слідчі. Деталі пізніше. А зараз прошу з розумінням ставитися до обмежувальних заходів", - написав він.

Також Небитов зазначив, що в місті працюють спецназівці, кримінальна поліція і слідчі. Деталі пообіцяв повідомити пізніше.

Як повідомляли Українські Новини, в Харківській області затримали злочинну групу людей, які крали паливо тоннами.

Також керівництво Окружного адмінсуду Києва підозрюють у втручанні в роботу держорганів: НАБУ і ГПУ провело обшуки.