Втік від поліції в кущі: у Києві начальника відділення прокуратури помітили п'яним за кермом

Сьогодні, 27 липня, в Києві прокурор Васильківського відділення Києво-Святошинської прокуратури Леляк Ярослав був помічений за кермом автомобіля в стані алкогольного сп'яніння і втік від поліції. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що у чоловіка дійсно були присутні всі ознаки алкогольного сп'яніння: нерівна хода, запах з рота і невиразна мова.

Наголошується, що чоловіка зупинили до того, як могла статися серйозна аварія. Прокурору відразу запропонували пройти перевірку на драгері на місці і знайшли двох понятих, ними виявилися учасники громадської організації PitBull Київ. Але Ярослав Олександрович відмовився. Після чого йому також надали можливість проїхати в медустанову, щоб пройти експертизу там. Цю пропозицію він теж не прийняв. Все було схоже на зйомку фільму в кілька камер, адже те, що відбувається відобразили на відео як Леляк, так і поняті.

https://www.youtube.com/watch?v=r0q0RwH20wY#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Леляк нібито вирішив погодитися на експертизу в медустанові. Але як виявилося, це був хитрий хід. Таким чином Ярослав Олександрович нібито відволік правоохоронців і втік через зарості в невідомому напрямку, закривши перед цим свій Chevrolet.

Скріншот: Інформатор

За законодавством, співробітники поліції не мають права затримати прокурора, адже вони не були свідками того, як він порушує. Та ж ситуація з його машиною, її не заберуть на штрафмайданчик. Тому чоловікові просто прийде повістка до суду. А авто чи забере він сам, або викличе драйвера.

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