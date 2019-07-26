Уповноважений з гендерних питань Запорізької області назвав жінок у коротких спідницях повіями

Уповноважений з гендерних питань Запорізької обласної ради Владислав Марченко 26 липня написав пост в соцмережі Facebook, в якому зашеймив жінок, які носять відвертий одяг, а пізніше видалив запис, повідомляє "The Бабель".

На його думку, коротка спідниця - привід назвати жінку повією та запропонувати їй секс. Потім Марченко написав ще один пост з образами на адресу феміністок, а за декілька годин видалив все раніше написане.

Цей депутат вже давно відомий через свої гомофобні та сексистські висловлювання. Наприклад, минулого року він захоплювався країнами, де геїв саджають у в’язницю, а у 2016 році скаржився на "ЛГБТ-пропаганду".

"Подивіться на свій образ і розсудіть, на кого ви схоже більше - на королеву чи повію. І тоді усвідомте, яке по праву може бути до вас ставлення", - написав він, уточнивши, що на такі роздуми його "надихнуло" тренування у спортзалі.

У коментарях Марченка назвали "чмом", "дурнем" і "совковим бронтозавром" і порадили "повернутись у печеру, з якої він виліз". Інші користувачі закликали скаржитись на допис і профіль депутата. Активісток феміністичних організацій обурило, що чоловік вказує, як ходити жінкам, вони вважають такі висловлювання сексистськими.

За п’ять годин Марченко написав ще один пост, у якому закликав "фемспільноту зареєструватись шматком лайна у попередньому пості".

Скриншоты: "The Бабель"

Пізніше того ж дня Марченко стер обидва пости. А жінки натомість запустили флешмоб #забулазапитатьумарченка,‬ у якому викладають свої фото у купальниках, білизні чи просто в одязі, який Марченко б назвав відвертим. Своє фото у купальнику та з іронічним віршем про "проститутку" запостила у Facebook, наприклад, журналістка "Телебачення Торонто" Олександра Гонтар.

Владислав Марченко пройшов у Запорізьку обласну раду за списком "Самопомочі" (він був першим номером) і став заступником спікера Ради. Він також очолював "Самопоміч" у Запорізькій області, а пів року тому вийшов з партії.

Раніше Марченко вже був героєм як сексистських, так і у корупційних скандалів. У грудні 2017 року його затримала прокуратура за підозрою у привласненні 87 мільйонів гривень бюджетних коштів - начебто він вкрав гроші, виділені на будівництво шкільних стадіонів. Тоді на суд до Марченка приїжджав голова фракції "Самопоміч" у парламенті Олег Березюк і називав затримання депутата політичною розправою. Суд спершу відправив Марченка під цілодобовий домашній арешт, але за півтори роки з депутата зняли запобіжний захід, і він продовжив працювати заступником голови Запорізької облради.

У квітні 2018 року Марченко написав, що кримінальне переслідування гомосексуалів в Уганді - це "відстоювання божих інтересів". А за два роки до того в інтерв’ю місцевому Запорізькому сайту "061" Марченко назвав Україну "православною країною" і поскаржився, що "під виглядом того, що порушуються права ЛГБТ-спільноти, йде агресивна пропаганда".

Попри такі висловлювання, у липні 2018 року Марченка призначили уповноваженим із питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, запобігання та протидії насильству за ґендерною ознакою. Це обурило багатьох активістів, але сам Марченко тоді заявляв, що він поважає та однаково ставиться до обох статей. І обіцяв, що на посаді займатиметься "взаємодією з громадськими організаціями, аналізом стану забезпечення гендерної рівності та недопущенням дискримінації за різними ознаками".

Владислав Марченко і перший заступник голови Запорізької обласної ради Єгор Семенков не відповіли на дзвінки та повідомлення журналістів.

Як повідомляли Українські Новини, у Зеленського пояснили його сексистські заяви про жінок, а ЛГБТ-спільнота підтримала позицію Зеленського і запросила його на Марш Рівності.

8 березня в Києві пройшов марш за права жінок і мітинг проти.