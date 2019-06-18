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18 июня 2019, вторник, 23:19 194
Президент 2019-06-19T00:02:21+03:00
Українські Новини
У Зеленского объяснили слова о женщинах

У Зеленского объяснили слова о женщинах

Президент Владимир Зеленский не хотел, чтобы Украину воспринимали так, как это интерпретируют в социальных сетях.

Об этом заявила гендерная советник президента Марина Бардина, комментируя реакцию по словам Зеленского о туристических бренды Украины, пишет "Повага".

"Владимир Зеленский точно не тот Президент, который хотел бы, чтобы его страну воспринимали таким образом, как это интерпретируют в социальных сетях", - сказала она.

"И, если посмотреть, проанализировать сказанное полностью, то господин Владимир констатировал проблему внешнего восприятия Украины миром и отметил, что мы наоборот имеем широкий спектр достижений для позиционирования страны, чтобы разрушить стереотипное и устаревшее видение, узкое восприятие. Кроме того, мы имеем определенные действия, которые бы подтверждали уважение команды Владимира Зеленского женщин и готовность поддерживать женщин. В частности, партия "Слуга народа" продемонстрировала 30% представительство женщин в списке. И такие вещи, реальные действия, для меня являются показателем готовности поддерживать женщин", - отметила гендерная советник президента.

В то же время она положительно оценила флешмоб в Фейсбуке #Ятобінебренд. "Потому что это (флешмоб, - ред.) Свидетельствует о том, что женщины продолжают активно отстаивать свои права и уже новой власти задают показатель того, как следует коммуницировать ряд вопросов относительно женщин", - сказала Марина Бардина.

Отмечается, что в ответ на слова Владимира Зеленского о туристических бренды Украины, среди которых "красивые женщины" сетью ширится флешмоб #Ятобінебренд и #яНеТуристичнийБренд.

Как сообщали Українські Новини, ЛГБТ-сообщество поддержало позицию Зеленского и пригласило его на Марш Равенства.

Тем временем жена Зеленского рассказала о своих замыслах относительно будущих проектов, над которыми планирует работать в Украине жене Макрона.

Больше новостей о: Женщины Флешмоб Гендерная политика Владимир Зеленский

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