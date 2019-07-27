Підозрювався у вивезенні спецроти "Беркута": ГПУ закрила справу проти новоспеченого депутата Ради

Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження проти обраного депутатом Верховної Ради голови організації воїнів-афганців "Ніхто крім нас" Олександра Ковальова, підозрюваного у вивезенні бійців спецроти "Беркут" та їх зброї з Києва після Евромайдану.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Генпрокуратурі.

"Справа розслідувалася десь 2,5 роки і 4 місяці тому була закрита слідчим", - сказав він.

За словами джерела, справу було закрито, оскільки ключовий свідок, який давав покази проти Ковальова, згодом від них відмовився.

При цьому, відповідні свідчення були надзвичайно важливими для слідства, так як Ковальов особисто не брав участі у вивезенні спецроти "Беркута", а, за попередніми даними, керував цим процесом.

Таким чином, перед початком парламентської виборчої компанії з Ковальова були зняті всі звинувачення і скасовано запобіжний захід.

Як повідомляли Українські Новини, кандидат у депутати Верховної Ради, самовисуванець, пенсіонер і голова організації воїнів-афганців "Ніхто крім нас" Олександр Ковальов виграв вибори в депутати Ради в одномандатному виборчому окрузі №51 у Донецькій області.

Він набрав 33,03%, або 220 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

На початку липня 2016 року Генеральна прокуратура встановила підозрюваного в організації втечі колишніх міліціонерів спецпідрозділу "Беркут" з Києва.

Голова організації воїнів-афганців "Ніхто крім нас" Ковальов підозрюється в тому, що в лютому 2014 року допоміг вивезти з Києва бійців спецроти "Беркут", підозрюваних у вбивствах активістів, а також допоміг заховати зброю.