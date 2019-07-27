підписатися на розсилку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
27 липня 2019, субота, 09:00 27
Силові структури 2019-07-27T09:00:04+03:00
Українські Новини
Підозрювався у вивезенні спецроти "Беркута": ГПУ закрила справу проти новоспеченого депутата Ради

Підозрювався у вивезенні спецроти "Беркута": ГПУ закрила справу проти новоспеченого депутата Ради

Олександр Ковальов. Фото: Facebook
Олександр Ковальов. Фото: Facebook

Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження проти обраного депутатом Верховної Ради голови організації воїнів-афганців "Ніхто крім нас" Олександра Ковальова, підозрюваного у вивезенні бійців спецроти "Беркут" та їх зброї з Києва після Евромайдану.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Генпрокуратурі.

"Справа розслідувалася десь 2,5 роки і 4 місяці тому була закрита слідчим", - сказав він.

За словами джерела, справу було закрито, оскільки ключовий свідок, який давав покази проти Ковальова, згодом від них відмовився.

При цьому, відповідні свідчення були надзвичайно важливими для слідства, так як Ковальов особисто не брав участі у вивезенні спецроти "Беркута", а, за попередніми даними, керував цим процесом.

Таким чином, перед початком парламентської виборчої компанії з Ковальова були зняті всі звинувачення і скасовано запобіжний захід.

Як повідомляли Українські Новини, кандидат у депутати Верховної Ради, самовисуванець, пенсіонер і голова організації воїнів-афганців "Ніхто крім нас" Олександр Ковальов виграв вибори в депутати Ради в одномандатному виборчому окрузі №51 у Донецькій області.

Він набрав 33,03%, або 220 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

На початку липня 2016 року Генеральна прокуратура встановила підозрюваного в організації втечі колишніх міліціонерів спецпідрозділу "Беркут" з Києва.

Голова організації воїнів-афганців "Ніхто крім нас" Ковальов підозрюється в тому, що в лютому 2014 року допоміг вивезти з Києва бійців спецроти "Беркут", підозрюваних у вбивствах активістів, а також допоміг заховати зброю.

Більше новин про: Беркут Олександр Ковальов чорна рота

Архів
Новини
Олександр Ковальов. Фото: Facebook
Підозрювався у вивезенні спецроти "Беркута": ГПУ закрила справу проти новоспеченого депутата Ради 09:00
Затоплення вулиць у Рівному. Фото: прес-служба ДСНС
У Рівному випала майже півмісячна норма опадів: вулиці затопило по коліно 08:50
На Донбасі бойовики знову порушили перемир'я, поранивши бійця ЗСУ 08:25
НБУ підвищив гривню майже на 5 копійок 08:01
ДБР відкрило кримінальне провадження проти детективів НАБУ у справі з квартирами Нацгвардії 07:07
більше новин
ЦВК підрахувала 100% бюлетенів: до Ради проходять п'ять партій 10:20
На кортеж Порошенка напав ветеран "Азова", якому Зеленський надав громадянство, - ЗМІ 19:46
Кличко заявив, що подає до суду на телеканал "1+1" 13:28
Депутат Лопушанський виграв вибори Ради у Львівській області 19:30
Україна виконає зобов'язання зі зниження викидів вугільної генерації навіть у разі зміщення строків виконання Національного плану, – еколог 10:37
більше новин
Інвестори звернуться у міжнародний арбітраж, якщо не буде вирішено питання з тарифами "Укренерго", - енергоексперт 17:37
Один голова Коболєв щодня обходиться бюджету "Нафтогазу" як тисяча президентів Зеленських 07:40
Справа Гандзюк: ГПУ призупинила розслідування проти Мангера і Левіна 17:17
Російський танкер, який блокував українські кораблі в Керченській протоці, затримали під Одесою 14:23
Напад на кортеж Порошенко. Скріншот відео facebook/volodymyr.ariev
Невідомі напали на кортеж Порошенка 17:46
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok