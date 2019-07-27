Скраплений газ дешевшає 7-ий тиждень поспіль

У понеділок-п'ятницю, 22-26 липня, роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 2,76% з 12,66 до 12,31 гривень за літр, продовжуючи знижуватися 7 тиждень поспіль у той час, як Росія різко знизила поставки дизпалива і скрапленого газу в Україну з-за санкцій

Про це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.

З початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 7,51% з 13,31 гривень/літр.

Найвища ціна на скраплений газ СПБТ була зафіксована 31 жовтня 2018 року - 16,31 гривень/літр.

Роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ 22-26 липня, гривень/літр:

Назва продукту Середня ціна на 26 липня Середня ціна на 22 липня 26 липня в % к 22 липня СПБТ 12,31 12,66 97,24

Як повідомляли Українські Новини, експерт назвав "близьконульові" мита на російський дизель і автогаз "припаркою відомому персонажу".

Останній раз ціни на скраплений газ підіймалися в травні.