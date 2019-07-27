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27 липня 2019, субота, 06:20 10
Економіка 2019-07-27T08:45:02+03:00
Українські Новини
Скраплений газ дешевшає 7-ий тиждень поспіль

Скраплений газ дешевшає 7-ий тиждень поспіль

Скраплений газ. Фото: oilreview.kiev
Скраплений газ. Фото: oilreview.kiev

У понеділок-п'ятницю, 22-26 липня, роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 2,76% з 12,66 до 12,31 гривень за літр, продовжуючи знижуватися 7 тиждень поспіль у той час, як Росія різко знизила поставки дизпалива і скрапленого газу в Україну з-за санкцій.

Про це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.

З початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 7,51% з 13,31 гривень/літр.

Найвища ціна на скраплений газ СПБТ була зафіксована 31 жовтня 2018 року - 16,31 гривень/літр.

Роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ 22-26 липня, гривень/літр:

Назва продукту Середня ціна на 26 липня Середня ціна на 22 липня 26 липня в % к 22 липня
СПБТ 12,31 12,66 97,24

Як повідомляли Українські Новини, експерт назвав "близьконульові" мита на російський дизель і автогаз "припаркою відомому персонажу".

Останній раз ціни на скраплений газ підіймалися в травні.

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