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26 липня 2019, пʼятниця, 16:39 14
Події 2019-07-26T19:00:02+03:00
Українські Новини
В Одесі іноземець під виглядом поліцейського грабував туристів

В Одесі іноземець під виглядом поліцейського грабував туристів

В Одесі зловмисник під виглядом співробітника правоохоронних органів грабував іноземців. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Одеської області.

"Представляючись поліцейським, 43-річний громадянин однієї з країн Закавказзя зупиняв туристів, зав'язував з ними розмову, в розпал якої наносив несподіваний удар і відбирав цінні речі", - йдеться в повідомленні.

Так, повідомляється, що затримали правопорушника співробітники Управління карного розшуку поліції Одеської області. Зараз він підозрюється у пограбуванні кількох людей, які приїхали до Одеси з європейських країн.

"В Приморському відділі поліції з чоловіком проводяться невідкладні слідчі дії в рамках кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу фігурант затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - зазначили в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві біля супермаркету аферисти під виглядом "акції" виманили у пенсіонерки всі її заощадження.

Раніше в Києві жінка під виглядом ріелтора виманювала у людей гроші.

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