Україна і ЄС можуть підписати угоду про єдиний авіапростір до кінця року, - Мінгареллі

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Х’юг Мінгареллі прогнозує, що угоду про єдиний авіаційний простір між ЄС і Україною може бути підписано до кінця поточного року.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейської правді", передають Українські Новини.

"Мої колеги в Брюсселі кажуть, що відразу, як тільки відбудеться Brexit, перешкоди для підписання цієї угоди буде знято. Як ви знаєте, підписання було заблоковано через суперечку Іспанії і Великої Британії про статус Гібралтару. Тому коли Велика Британія вийде з Євросоюзу - цього спору всередині ЄС вже не буде. А отже, я сподіваюся, що вже до кінця цього року це станеться", - сказав він.

Також він повідомив, що Україна могла б отримати до 2020 року другий транш макрофінансової допомоги ЄС на суму 500 млн євро.

"З 18 умов надання цієї допомоги залишилися чотири... Вже багато зроблено, і я впевнений, що виконати решту нескладно вже до кінця року, якщо є політична воля для цього. Мені здається, що вона є", - зазначив він.

Зокрема, необхідно прийняти закон про протидію відмиванню коштів, закон про авторизованого економічного оператора, запустити автоматичну перевірку електронних декларацій (для чого необхідний перезапуск Національного агентства із запобігання корупції), продемонструвати прогрес у запуску ринку електроенергії і зберігати співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

ЄС виступає за повне впровадження закону про ринок електроенергії та створення незалежного і компетентного регулятора ринку атомної енергії.

Крім того, він підкреслив, що до кінця 2019 року необхідно досягти домовленості про новий контракт по транзиту газу з Росії.

"Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, наприклад, вже запропонував провести наступний раунд тристоронніх газових переговорів на тижні, що починається 16 вересня, і це буде першою можливістю для контактів з новим урядом України", - повідомив він.

Мінгареллі також анонсував проведення в кінці року Ради асоціації, яка має пройти під головуванням нового українського прем'єр-міністра і нового високого представника ЄС.

Говорячи про економічні реформи, яких Євросоюз очікує від нової влади, посол зазначив приватизацію великих державних підприємств, земельну реформу, а також продовження реформи децентралізації та системи державного управління.

"Ми віримо, що Україна може зробити більше для якісного управління державними компаніями... Дуже необхідно провести земельну реформу, тому що в цій сфері Україна має фантастичний потенціал, і якщо реформа буде проведена належним чином, то це може призвести до створення сотень тисяч робочих місць", - сказав він.

Щодо соціальних реформ Мінгареллі підкреслив, що неприпустимо мати стільки бідних людей у такій багатій країні, тому важливо боротися з нинішнім соціальним розшаруванням суспільства.

Як повідомляли Українськi Новини, Мінгареллі заявив, що Європейський Союз проводить оцінку можливості надання Україні нової макрофінансової допомоги. Раніше він назвав умови для отримання Україною 600 млн євро.