Україна і ЄС можуть підписати угоду про єдиний авіапростір до кінця року, - Мінгареллі

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Х’юг Мінгареллі прогнозує, що угоду про єдиний авіаційний простір між ЄС і Україною може бути підписано до кінця поточного року.\r\nПро це він сказав в інтерв'ю "Європейської правді", передають Українські Новини.\r\n"Мої колеги в Брюсселі кажуть, що відразу, як тільки відбудеться Brexit, перешкоди для підписання цієї угоди буде знято. Як ви знаєте, підписання було заблоковано через суперечку Іспанії і Великої Британії про статус Гібралтару. Тому коли Велика Британія вийде з Євросоюзу - цього спору всередині ЄС вже не буде. А отже, я сподіваюся, що вже до кінця цього року це станеться", - сказав він.\r\nТакож він повідомив, що Україна могла б отримати до 2020 року другий транш макрофінансової допомоги ЄС на суму 500 млн євро.\r\n"З 18 умов надання цієї допомоги залишилися чотири... Вже багато зроблено, і я впевнений, що виконати решту нескладно вже до кінця року, якщо є політична воля для цього. Мені здається, що вона є", - зазначив він.\r\nЗокрема, необхідно прийняти закон про протидію відмиванню коштів, закон про авторизованого економічного оператора, запустити автоматичну перевірку електронних декларацій (для чого необхідний перезапуск Національного агентства із запобігання корупції), продемонструвати прогрес у запуску ринку електроенергії і зберігати співпрацю з Міжнародним валютним фондом.\r\nЄС виступає за повне впровадження закону про ринок електроенергії та створення незалежного і компетентного регулятора ринку атомної енергії.\r\nКрім того, він підкреслив, що до кінця 2019 року необхідно досягти домовленості про новий контракт по транзиту газу з Росії.\r\n"Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, наприклад, вже запропонував провести наступний раунд тристоронніх газових переговорів на тижні, що починається 16 вересня, і це буде першою можливістю для контактів з новим урядом України", - повідомив він.\r\nМінгареллі також анонсував проведення в кінці року Ради асоціації, яка має пройти під головуванням нового українського прем'єр-міністра і нового високого представника ЄС.\r\nГоворячи про економічні реформи, яких Євросоюз очікує від нової влади, посол зазначив приватизацію великих державних підприємств, земельну реформу, а також продовження реформи децентралізації та системи державного управління.\r\n"Ми віримо, що Україна може зробити більше для якісного управління державними компаніями... Дуже необхідно провести земельну реформу, тому що в цій сфері Україна має фантастичний потенціал, і якщо реформа буде проведена належним чином, то це може призвести до створення сотень тисяч робочих місць", - сказав він.\r\nЩодо соціальних реформ Мінгареллі підкреслив, що неприпустимо мати стільки бідних людей у такій багатій країні, тому важливо боротися з нинішнім соціальним розшаруванням суспільства.\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, Мінгареллі заявив, що Європейський Союз проводить оцінку можливості надання Україні нової макрофінансової допомоги. Раніше він назвав умови для отримання Україною 600 млн євро.\r\n