Брати Клички будуть судитися з "1+1"

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко подав до суду на телеканал 1+1.\r\nПро це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.\r\nМер зазначив, що проти нього розгорнуто масштабну компанію з дискредитації, яку організували представники нової влади і соратники екс-Президента Віктора Януковича.\r\n"Проти мене розгорнуто широку компанію з дискредитації... Я і мій брат подали позов до суду на канал 1+1, який поливає нас брудом", - заявив Кличко.\r\nВін зазначив, що власник каналу Олександр Ткаченко зацікавлений у звільненні голови КМДА і занятті його посади, що позначається на ангажованості сюжетів каналу.\r\nКличко не вважає свій позов наступом на свободу слова.\r\n"Справа не в кріслі, справа в принципах", - підкреслив він.\r\nНа його думку, дії нової влади є неконструктивними і недемократичними.\r\nВін назвав це наступом на місцеве самоврядування і згортанням реформи децентралізації.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський просить Гройсмана направити подання про відставку Кличка.\r\nРаніше Кличко назвав маніпулятивною інформацію про виробництво ДБР.\r\nТакож ДБР викликало Кличка на допит.