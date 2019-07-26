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26 липня 2019, пʼятниця, 12:35 17
Політика 2019-07-26T12:45:03+03:00
Українські Новини
Брати Клички будуть судитися з "1+1"

Брати Клички будуть судитися з "1+1"

Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко подав до суду на телеканал 1+1.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

Мер зазначив, що проти нього розгорнуто масштабну компанію з дискредитації, яку організували представники нової влади і соратники екс-Президента Віктора Януковича.

"Проти мене розгорнуто широку компанію з дискредитації... Я і мій брат подали позов до суду на канал 1+1, який поливає нас брудом", - заявив Кличко.

Він зазначив, що власник каналу Олександр Ткаченко зацікавлений у звільненні голови КМДА і занятті його посади, що позначається на ангажованості сюжетів каналу.

Кличко не вважає свій позов наступом на свободу слова.

"Справа не в кріслі, справа в принципах", - підкреслив він.

На його думку, дії нової влади є неконструктивними і недемократичними.

Він назвав це наступом на місцеве самоврядування і згортанням реформи децентралізації.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський просить Гройсмана направити подання про відставку Кличка.

Раніше Кличко назвав маніпулятивною інформацію про виробництво ДБР.

Також ДБР викликало Кличка на допит.

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