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  • На Оболоні поліцейського вдарили по голові пляшкою і пограбували: серед підозрюваних неповнолітні
25 липня 2019, четвер, 17:01 10
Події 2019-07-25T17:30:02+03:00
Українські Новини
На Оболоні поліцейського вдарили по голові пляшкою і пограбували: серед підозрюваних неповнолітні

На Оболоні поліцейського вдарили по голові пляшкою і пограбували: серед підозрюваних неповнолітні

Поліція затримала 6 підозрюваних у нападі на свого співробітника на вулиці Маршала Малиновського в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

Правоохоронці встановили, що співробітник відділу кримінальної поліції Оболонського управління при виконанні службових обов'язків став свідком конфлікту між групою осіб.

Намагаючись врегулювати інцидент, поліцейський зробив їм зауваження, за що правопорушники накинулися на нього з кулаками.

Поліцейський зробив кілька попереджувальних пострілів, однак у цей момент його ззаду вдарили пляшкою по голові, від чого він втратив свідомість.

Після цього злочинці забрали у потерпілого зброю і сумку з особистими речами, документами і грошима.

Патрульні, які прибули на виклик, відвезли колегу в медичний заклад.

Слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку знайшли неподалік місця злочину викрадену зброю і сумку з документами.

Також поліцейські виявили та затримали 6 осіб, які можуть бути причетні до приступлению.

Серед затриманих є неповнолітні та особи з кримінальним минулим.

Всіх затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу.

Розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 187 (розбій) та ч. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

Тривають розшукові дії для встановлення інших осіб, причетних до злочину, і обставин події.

Як повідомляли Українські Новини, у Полтавській області жорстко побили поліцейського, який охороняв виборчу дільницю.

Під Чернівцями мати і підліток побили поліцейського за зауваження про куріння біля лікарні.

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