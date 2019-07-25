На Оболоні поліцейського вдарили по голові пляшкою і пограбували: серед підозрюваних неповнолітні

Поліція затримала 6 підозрюваних у нападі на свого співробітника на вулиці Маршала Малиновського в Києві.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.\r\nПравоохоронці встановили, що співробітник відділу кримінальної поліції Оболонського управління при виконанні службових обов'язків став свідком конфлікту між групою осіб.\r\nНамагаючись врегулювати інцидент, поліцейський зробив їм зауваження, за що правопорушники накинулися на нього з кулаками.\r\nПоліцейський зробив кілька попереджувальних пострілів, однак у цей момент його ззаду вдарили пляшкою по голові, від чого він втратив свідомість.\r\nПісля цього злочинці забрали у потерпілого зброю і сумку з особистими речами, документами і грошима.\r\nПатрульні, які прибули на виклик, відвезли колегу в медичний заклад.\r\nСлідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку знайшли неподалік місця злочину викрадену зброю і сумку з документами.\r\nТакож поліцейські виявили та затримали 6 осіб, які можуть бути причетні до приступлению.\r\nСеред затриманих є неповнолітні та особи з кримінальним минулим.\r\nВсіх затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу.\r\nРозпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 187 (розбій) та ч. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.\r\nТривають розшукові дії для встановлення інших осіб, причетних до злочину, і обставин події.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Полтавській області жорстко побили поліцейського, який охороняв виборчу дільницю.\r\nПід Чернівцями мати і підліток побили поліцейського за зауваження про куріння біля лікарні.