МОЗ запропонував заборонити випробовувати косметику на тваринах

Міністерство охорони здоров'я ініціює заборону випробувань косметичної продукції на тваринах.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Вимоги до косметики на українському ринку будуть такими, як і на європейському. Порівняно з нинішніми нормами список заборонених інгредієнтів буде втричі більше. Під забороною також і тестування косметики на тваринах. Нові норми - це гарантія якості і безпеки. Втратить актуальність теза "якісне, бо з Європи", оскільки вимоги до косметики у нас із країнами Європейського Союзу будуть однаковими", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, на сьогодні українські та зарубіжні виробники для українського ринку можуть постачати косметику за "заниженими" вимогами.

Перелік заборонених інгредієнтів досить невеликий - він налічує всього 400 позицій.

При цьому новий регламент пропонує доповнити цей перелік і розширити його до 1 383 позицій.

Крім того, новий регламент передбачає використання тільки дозволених барвників, консервантів, УФ-фільтрів.

Вимоги до українських та зарубіжних виробників будуть однаковими.

Ті компанії, які вже зараз мають потужності для застосування нових стандартів, без проблем перейдуть на нові умови, а для інших передбачено перехідний період - 18 місяців, що в свою чергу дозволить затвердити нові методології та налагодити процеси без фінансових ризиків для компаній і нечесної конкуренції.

"Це, зокрема, актуально щодо заборони випробування косметики на тваринах і переходу на новітні технологічні розробки, зокрема альтернативні методи тестування косметичної продукції. Зараз в Україні немає затверджених методологій альтернативних випробувань безпеки косметики. Перехідний період дозволить українському косметичному бізнесу розвиватися без перешкод", - сказано в повідомленні.

Також вказується, що єдині з ЄС норми допоможуть українським виробникам косметичної продукції в середньостроковій перспективі експортувати свою продукцію до країн Європейського Союзу, а іноземні виробники зможуть розміщувати свої виробництва на території України, що сприятиме, зокрема, зменшенню вартості їх продукції.

Такі норми діють в Європейському Союзі вже кілька років, при цьому

нові вимоги до безпеки косметичної продукції також впроваджувалися в ЄС з перехідним періодом.

Новий технічний регламент на косметичну продукцію є одним із кроків України щодо виконання умов угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Регламент розроблено на основі Регламенту ЄС №1223/2009.

Документ має усунути юридичні суперечності, а також адміністративні та технічні бар'єри в торгівлі між Україною та країнами Європейського Союзу.

Як повідомляли Українські Новини, под Києвом затримали чоловіка і жінку, які вбивали і мучили тварин у своєму "притулку".

Раніше в Полтавській області за нанесення каліцтв коту чоловіка засудили до 6 років позбавлення волі.