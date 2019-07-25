МОЗ запропонував заборонити випробовувати косметику на тваринах

Міністерство охорони здоров'я ініціює заборону випробувань косметичної продукції на тваринах.\r\nПро це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.\r\n"Вимоги до косметики на українському ринку будуть такими, як і на європейському. Порівняно з нинішніми нормами список заборонених інгредієнтів буде втричі більше. Під забороною також і тестування косметики на тваринах. Нові норми - це гарантія якості і безпеки. Втратить актуальність теза "якісне, бо з Європи", оскільки вимоги до косметики у нас із країнами Європейського Союзу будуть однаковими", - йдеться в ньому.\r\nЗгідно з повідомленням, на сьогодні українські та зарубіжні виробники для українського ринку можуть постачати косметику за "заниженими" вимогами.\r\nПерелік заборонених інгредієнтів досить невеликий - він налічує всього 400 позицій.\r\nПри цьому новий регламент пропонує доповнити цей перелік і розширити його до 1 383 позицій.\r\nКрім того, новий регламент передбачає використання тільки дозволених барвників, консервантів, УФ-фільтрів.\r\nВимоги до українських та зарубіжних виробників будуть однаковими.\r\nТі компанії, які вже зараз мають потужності для застосування нових стандартів, без проблем перейдуть на нові умови, а для інших передбачено перехідний період - 18 місяців, що в свою чергу дозволить затвердити нові методології та налагодити процеси без фінансових ризиків для компаній і нечесної конкуренції.\r\n"Це, зокрема, актуально щодо заборони випробування косметики на тваринах і переходу на новітні технологічні розробки, зокрема альтернативні методи тестування косметичної продукції. Зараз в Україні немає затверджених методологій альтернативних випробувань безпеки косметики. Перехідний період дозволить українському косметичному бізнесу розвиватися без перешкод", - сказано в повідомленні.\r\nТакож вказується, що єдині з ЄС норми допоможуть українським виробникам косметичної продукції в середньостроковій перспективі експортувати свою продукцію до країн Європейського Союзу, а іноземні виробники зможуть розміщувати свої виробництва на території України, що сприятиме, зокрема, зменшенню вартості їх продукції.\r\nТакі норми діють в Європейському Союзі вже кілька років, при цьому\r\nнові вимоги до безпеки косметичної продукції також впроваджувалися в ЄС з перехідним періодом.\r\nНовий технічний регламент на косметичну продукцію є одним із кроків України щодо виконання умов угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.\r\nРегламент розроблено на основі Регламенту ЄС №1223\/2009.\r\nДокумент має усунути юридичні суперечності, а також адміністративні та технічні бар'єри в торгівлі між Україною та країнами Європейського Союзу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, под Києвом затримали чоловіка і жінку, які вбивали і мучили тварин у своєму "притулку".\r\nРаніше в Полтавській області за нанесення каліцтв коту чоловіка засудили до 6 років позбавлення волі.