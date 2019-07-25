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25 липня 2019, четвер, 11:54 21
Економіка 2019-07-25T12:13:31+03:00
Українські Новини
Найбільший нафтотрейдер Wexler Group призупиняє поставки дизпалива з РФ

Найбільший нафтотрейдер Wexler Group призупиняє поставки дизпалива з РФ

Один з найбільших постачальників нафтопродуктів Wexler Group з 1 серпня призупиняє поставки дизельного палива з Росії. Про це повідомляє прес-служба компанії.

На рішення компанія вплинуло постанову Кабінету Міністрів України №624, яким запроваджуються спецмита на окремі товари походженням з РФ. Зокрема з 1 серпня на імпорт дизпалива встановлюється додаткова спецмито 3,75%, а з 1 жовтня вона буде 4%.

"Рішення прийнято у зв'язку з тим, що додаткова спецмито робить подальші поставки палива трубопровідним транспортом економічно недоцільними", - пояснюють в компанії. Але стверджують, що група Wexler активно займається диверсифікацією джерел і способів поставок, щоб задовольнити попит клієнтів,

WEXLER GROUP - найбільшим постачальником світлих нафтопродуктів, група об'єднує 10 підприємств, які розташовані як на території України, так і за її межами. WG заснована в 2012 році і починала свою діяльність з дрібнооптової торгівлі нафтопродуктами. Активи групи представлені морським і річковим транспортом, газовозами, а так само автотранспортом для переміщення ДТ і бензину. У довгостроковій оренді підприємств Wexler Group знаходяться перевалочні термінали, укладені договори з найбільшими портами країни.

За даними "Консалтингової групи А-95", які наводить видання enkorr, частка Росії в поставках дизеля на Україну дорівнює 42%.

Нагадаємо, що раніше водіїв попередили про можливий дефіцит і подорожчання палива.

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