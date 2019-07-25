На Закарпатті члени виборчкому отруїлися олів'є і не можуть підрахувати голоси: постраждали співробітники поліції і спостерігач

Більше 10 членів Окружної виборчої комісії №70 (Закарпатська область) отруїлися зіпсованою їжею. Постраждали також двоє співробітників поліції, співробітник ДСНС та один спостерігач. Про це повідомляє Mukachevo.net.\r\nГолова ОВК повідомив, що їду замовили в ресторані неподалік. Деякі члени ОВК зараз вдома, але їм теж погано.\r\nОфіційно за допомогою лікарів звернулося лише 6 чоловік, зараз 4 членів ОВК перебувають в інфекційному відділенні свалявської лікарні.\r\nСтільки ж лікуються вдома. Люди точно не знають, з-за чого отруїлися, але припускають, що ймовірно проблеми з олів'є, його їли все. Симптоми у всіх однакові: висока температура за 40, блювання і діарея.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, депутат Ради Петьовка виграв вибори в рідному 72 окрузі Закарпаття.\r\nА тим часом, Балога з невеликим відривом виграв вибори у кандидата від "Слуги народу" в окрузі №69