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  • На Закарпатті члени виборчкому отруїлися олів'є і не можуть підрахувати голоси: постраждали співробітники поліції і спостерігач
25 липня 2019, четвер, 11:29 12
Події 2019-07-25T13:00:03+03:00
Українські Новини
На Закарпатті члени виборчкому отруїлися олів'є і не можуть підрахувати голоси: постраждали співробітники полі

На Закарпатті члени виборчкому отруїлися олів'є і не можуть підрахувати голоси: постраждали співробітники поліції і спостерігач

Більше 10 членів Окружної виборчої комісії №70 (Закарпатська область) отруїлися зіпсованою їжею. Постраждали також двоє співробітників поліції, співробітник ДСНС та один спостерігач. Про це повідомляє Mukachevo.net.

Голова ОВК повідомив, що їду замовили в ресторані неподалік. Деякі члени ОВК зараз вдома, але їм теж погано.

Офіційно за допомогою лікарів звернулося лише 6 чоловік, зараз 4 членів ОВК перебувають в інфекційному відділенні свалявської лікарні.

Стільки ж лікуються вдома. Люди точно не знають, з-за чого отруїлися, але припускають, що ймовірно проблеми з олів'є, його їли все. Симптоми у всіх однакові: висока температура за 40, блювання і діарея.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Ради Петьовка виграв вибори в рідному 72 окрузі Закарпаття.

А тим часом, Балога з невеликим відривом виграв вибори у кандидата від "Слуги народу" в окрузі №69

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