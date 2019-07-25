Пішов з життя культовий актор Голлівуду: найвідоміші фільми Рутгера Хауера

Американський і нідерландський 75-річний актор Рутгер Хауер, який здобув широку популярність у 1982 році, зігравши в трилері "Той, що біжить по лезу" в ролі Роя Бутті, помер 19 липня у своєму будинку в Нідерландах після нетривалої хвороби, повідомляє Variety.

Агент Хауера, Стів Кеніс, підтвердив цю новину і заявив, що похорони Хауера відбулися в середу.

"Той, що Біжить по лезу", який згодом прославив Хауера роллю небезпечного, але дешувнего вождя банди реплікантів, спочатку провалився в прокаті.

При цьому в "нульових" роках Хауер також з'являвся на екрані - в 2005 році в кримінальному трилері в жанрі неонура "Місто гріхів" у ролі лиходія, який виявляє Брюса Уейна, і в "Справжній крові", де зіграв Ніала Бріганті - короля племені, від якого походить родина Стекхауз.

Крім того, американський актор знявся в ролі Ван Хельсинга у "Дракулі 3D" Даріо Арджента, і в ролі вампіра Барлоу в 2004 році у фільмі "Салем Лот" Стівена Кінга разом з Робом Лоу, Андре Браугером і Дональдом Сазерлендом.

Хауер вільно володів кількома мовами, перша його роль була наприкінці 60-х років у Нідерландах, коли він з'явився в телевізійному серіалі середньовічного стилю Пола Верховена "Флоріс". Першу славу він отримав у 1973 році в Нідерландах роллю в драмі "Турецький захват", який отримав кінопремію "Оскар" як найкращий іноземний фільм.

Після ще трьох нідерландських ролей в жанрі арт-хауса, які були визнані в США, Хауер почав кар'єру в Голлівуді роллю терориста в трилері Сильвестра Сталоне "Опівнічники".

Його головний художній тріумф прийшов в італійському творі Эрмано Олмі "Легенда про святого пияка" (1988), де він з'явився в ролі бездомного п'яниці і дрібного злочинця. Стрічка отримала "Золотого Лева" на Венеціанському кінофестивалі.

В 90-х роках Хауера тягнуло до більш рутинних ролей в американських і міжнародних постановках. Одним з найбільш яскравих його ролей у цей період є лорд-вампір Лотос у оригінальній кіноверсії "Баффі - переможниця вампірів".

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