Звезда фильма "Анжелика" скончался в Париже

На 90-м году жизни во Франции скончался знаменитый актер Пьер Ате, который был звездой фильма "Анжелика". В частности, он снимался в двух частях: "Анжелика – маркиза ангелов" и "Графиня де Монсоро".

Об этом сообщил BFM TV.

Сообщается, что его сердце перестало биться 24 мая, в Париже. При этом ничего пока не говорится о причинах смерти и дате прощания.

Родился Пьер Ате 20 апреля 1930 года в Сене Приморской (Франция). В юности он заинтересовался театром и стал посещать занятия в парижском драматическом центре. Учился вместе с Жаком Руссо, Анни Жирардо и Жаком Пьером.

Впервые вышел на театральную сцену в 1953 году. Его самыми известными ролями были Юлий Цезарь, Горбун, Король Лир, Наполеон.

Он начал сниматься в кино в 1965 году, его первой работой была роль в сериале "Манникс".

Ате сыграл роли в таких известных фильмах, как "Анжелика – маркиза ангелов" (1964), "Алиса Невер" (1993), "Ялта" (1984), "Рай для всех" (1982), "Графиня де Монсоро" (1971). Также его голосом во Франции говорил Джокер в мультфильмах про Бэтмена и персонажи таких популярных кинокартин, как "Назад в будущее" и "Миссия невыполнима".