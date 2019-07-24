НАБУ збирається купити навушники для стрільби, 25 пар боксерських рукавичок і два боксерських мішка

Національне антикорупційне бюро оголосило тендер на закупівлю 95 комплектів навушників для стрільби 228 тис. гривень.\r\nПро це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.\r\nТендер був оголошений 16 липня.\r\nНавушники повинні йти в комплекті з чохлом і кліпсою для перенесення.\r\nНАБУ розраховує, що вартість закупівлі навушників складе до 228 тис. гривень.\r\nТакож Національне антикорупційне бюро оголосило тендер на закупівлю 25 пар боксерських рукавичок і двох боксерських мішків за 85 тис. гривень.\r\nПро це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.\r\nТендер був оголошений 11 липня.\r\nНаголошується, що НАБУ планує придбати 25 пар рукавичок для боксу за 60 тис. гривень та два мішки для боксу за 25 тис. гривень.\r\nПереможець тендеру повинен поставити товар до 26 грудня 2019 року.\r\nА ось ДБР хоче купити трибуну для виступів за 34 тисячі гривень.\r\n29 березня Міноборони зібралася закупити палива майже на 800 млн гривень