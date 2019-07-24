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24 липня 2019, середа, 21:50 5
Політика 2019-07-24T22:00:04+03:00
Українські Новини
НАБУ збирається купити навушники для стрільби, 25 пар боксерських рукавичок і два боксерських мішка

НАБУ збирається купити навушники для стрільби, 25 пар боксерських рукавичок і два боксерських мішка

Національне антикорупційне бюро оголосило тендер на закупівлю 95 комплектів навушників для стрільби 228 тис. гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Тендер був оголошений 16 липня.

Навушники повинні йти в комплекті з чохлом і кліпсою для перенесення.

НАБУ розраховує, що вартість закупівлі навушників складе до 228 тис. гривень.

Також Національне антикорупційне бюро оголосило тендер на закупівлю 25 пар боксерських рукавичок і двох боксерських мішків за 85 тис. гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Тендер був оголошений 11 липня.

Наголошується, що НАБУ планує придбати 25 пар рукавичок для боксу за 60 тис. гривень та два мішки для боксу за 25 тис. гривень.

Переможець тендеру повинен поставити товар до 26 грудня 2019 року.

А ось ДБР хоче купити трибуну для виступів за 34 тисячі гривень.

29 березня Міноборони зібралася закупити палива майже на 800 млн гривень

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