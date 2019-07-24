ЦВК прийняла оригінали протоколів про результати голосування на виборах Ради від 46 199 окружкомів

Центральна виборча комісія (ЦВК) прийняла оригінальні паперові протоколи з мокрими печатками результати голосування виборців на позачергових виборах Верховної Ради 21 липня від 46 199 окружних виборчих комісій.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Цвк, передають Українські Новини.\r\nДля розгляду і подальшої обробки були прийняті відповідні протоколи про підсумки голосування від виборчкомів 5 територіальних виборчих округів: № 64 (Житомирська область), № 160 (Сумська область), № 165 (Тернопільська область), № 187 (Хмельницька область), № 219 (Київ).\r\nТаким чином, станом на 18:30 24 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування від 46 199 окружних виборчих комісій.\r\nПід час засідання Комісія розглянула окремі питання діяльності окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 207 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019.\r\nЗ'ясувалося, що під час прийняття та розгляду документів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях голова виборчкому саботував роботу комісії, ніж ніс загрозу зриву виборчого процесу в цьому окрузі ЦВК припинив його повноваження.\r\nУ засіданні Комісії оголошено перерву.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у вівторок ЦВК почала прийом оригіналів протоколів про результати голосування на виборах Ради.\r\nЯвка виборців на виборах Ради 21 липня склала 49,84% виборців.\r\nЦВК підрахував 98,34% бюлетенів: відсоток у "Слуги народу" виріс.