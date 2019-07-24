ЦВК прийняла оригінали протоколів про результати голосування на виборах Ради від 46 199 окружкомів

Центральна виборча комісія (ЦВК) прийняла оригінальні паперові протоколи з мокрими печатками результати голосування виборців на позачергових виборах Верховної Ради 21 липня від 46 199 окружних виборчих комісій.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Цвк, передають Українські Новини.

Для розгляду і подальшої обробки були прийняті відповідні протоколи про підсумки голосування від виборчкомів 5 територіальних виборчих округів: № 64 (Житомирська область), № 160 (Сумська область), № 165 (Тернопільська область), № 187 (Хмельницька область), № 219 (Київ).

Таким чином, станом на 18:30 24 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування від 46 199 окружних виборчих комісій.

Під час засідання Комісія розглянула окремі питання діяльності окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 207 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019.

З'ясувалося, що під час прийняття та розгляду документів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях голова виборчкому саботував роботу комісії, ніж ніс загрозу зриву виборчого процесу в цьому окрузі ЦВК припинив його повноваження.

У засіданні Комісії оголошено перерву.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок ЦВК почала прийом оригіналів протоколів про результати голосування на виборах Ради.

Явка виборців на виборах Ради 21 липня склала 49,84% виборців.

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