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24 липня 2019, середа, 19:52 12
Вибори 2019-07-24T21:00:02+03:00
Українські Новини
ЦВК прийняла оригінали протоколів про результати голосування на виборах Ради від 46 199 окружкомів

ЦВК прийняла оригінали протоколів про результати голосування на виборах Ради від 46 199 окружкомів

Центральна виборча комісія (ЦВК) прийняла оригінальні паперові протоколи з мокрими печатками результати голосування виборців на позачергових виборах Верховної Ради 21 липня від 46 199 окружних виборчих комісій.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Цвк, передають Українські Новини.

Для розгляду і подальшої обробки були прийняті відповідні протоколи про підсумки голосування від виборчкомів 5 територіальних виборчих округів: № 64 (Житомирська область), № 160 (Сумська область), № 165 (Тернопільська область), № 187 (Хмельницька область), № 219 (Київ).

Таким чином, станом на 18:30 24 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування від 46 199 окружних виборчих комісій.

Під час засідання Комісія розглянула окремі питання діяльності окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 207 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019.

З'ясувалося, що під час прийняття та розгляду документів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях голова виборчкому саботував роботу комісії, ніж ніс загрозу зриву виборчого процесу в цьому окрузі ЦВК припинив його повноваження.

У засіданні Комісії оголошено перерву.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок ЦВК почала прийом оригіналів протоколів про результати голосування на виборах Ради.

Явка виборців на виборах Ради 21 липня склала 49,84% виборців.

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