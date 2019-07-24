У "Арселор Міттал Кривий Ріг" заявили, що не порушували радіаційну безпеку

Гірничо-металургійний комбінат "Арселор Міттал Кривий Ріг" (Дніпропетровська область) заперечує звинувачення Служби безпеки України в порушенні радіаційної безпеки на підприємстві.\r\nПро це в інтерв'ю виданню "The Page" повідомив виконуючий обов'язки генерального директора комбінату Олександр Іванов, передають Українські Новини.\r\n"Всі металургійні комбінати, на яких працюють машини безперервного розливання сталі, використовують спеціальні датчики, які вимірюють рівень сталі у кристалізаторі. Всі ці датчики засновані на роботі випромінювача кобальт-60, який має радіаційний фон. Компанія, яка поставила нам це обладнання, - це SMS Group, вони вже побудували близько ста таких машин по всьому світу. І тому сумніватися в їх компетентності не слід", - сказав він.\r\nЗі слів в. о. гендиректора, для того щоб цей проект повністю відповідав українському чинному законодавству, підприємство залучило сертифіковану компанію "Електрон", яку їм запропонувала Державна інспекція з радіаційного контролю.\r\nВін зазначив, що компанія "Електрон" повністю виконала частину проекту щодо цього датчика, а "Арселор Міттал Кривий Ріг" виконав власними силами виміри.\r\n"До речі, наша заводська лабораторія також сертифікована, також має відповідну ліцензію на виконання таких робіт. І наші виміри показали, що цих зауважень немає і бути не може", - додав Іванов.\r\nТакож і. о. гендиректора додав, що 20 співробітників СБУ, які вимагали низку документів, у тому числі фінансових і будівельних проектів, і здійснювали фактичні заміри радіаційного фону безпосередньо у джерела випромінювання.\r\nПри цьому Іванов наголосив, що в тому ж протоколі, який було продемонстровано на прес-конференції СБУ, було зазначено, що всі показники в нормі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше СБУ заявила, що виявила порушення радіаційної безпеки на комбінаті "Арселор Міттал Кривий Ріг".\r\n95,1266% акцій комбінату належить компанії Mittal Steel Germany GmbH, яка входить до складу міжнародного холдингу Arcelor Mittal.