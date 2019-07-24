У "Арселор Міттал Кривий Ріг" заявили, що не порушували радіаційну безпеку

Гірничо-металургійний комбінат "Арселор Міттал Кривий Ріг" (Дніпропетровська область) заперечує звинувачення Служби безпеки України в порушенні радіаційної безпеки на підприємстві.

Про це в інтерв'ю виданню "The Page" повідомив виконуючий обов'язки генерального директора комбінату Олександр Іванов, передають Українські Новини.

"Всі металургійні комбінати, на яких працюють машини безперервного розливання сталі, використовують спеціальні датчики, які вимірюють рівень сталі у кристалізаторі. Всі ці датчики засновані на роботі випромінювача кобальт-60, який має радіаційний фон. Компанія, яка поставила нам це обладнання, - це SMS Group, вони вже побудували близько ста таких машин по всьому світу. І тому сумніватися в їх компетентності не слід", - сказав він.

Зі слів в. о. гендиректора, для того щоб цей проект повністю відповідав українському чинному законодавству, підприємство залучило сертифіковану компанію "Електрон", яку їм запропонувала Державна інспекція з радіаційного контролю.

Він зазначив, що компанія "Електрон" повністю виконала частину проекту щодо цього датчика, а "Арселор Міттал Кривий Ріг" виконав власними силами виміри.

"До речі, наша заводська лабораторія також сертифікована, також має відповідну ліцензію на виконання таких робіт. І наші виміри показали, що цих зауважень немає і бути не може", - додав Іванов.

Також і. о. гендиректора додав, що 20 співробітників СБУ, які вимагали низку документів, у тому числі фінансових і будівельних проектів, і здійснювали фактичні заміри радіаційного фону безпосередньо у джерела випромінювання.

При цьому Іванов наголосив, що в тому ж протоколі, який було продемонстровано на прес-конференції СБУ, було зазначено, що всі показники в нормі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше СБУ заявила, що виявила порушення радіаційної безпеки на комбінаті "Арселор Міттал Кривий Ріг".

95,1266% акцій комбінату належить компанії Mittal Steel Germany GmbH, яка входить до складу міжнародного холдингу Arcelor Mittal.