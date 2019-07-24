Командувач Сил спецоперацій пояснив, чому не віддав честь Зеленському на інавгурації

Командувач Силами спеціальних операцій, генерал-лейтенант Ігор Луньов пояснив те, що не віддав Президенту Володимиру Зеленському честь під час інавгурації, тим, що це було "рефлекторною дією".\r\nПро це Луньов сказав на брифінгу, передають Українські Новини.\r\n"Немає тут жодного подвійного дна. Це реально рефлекторна дія, без будь-якого підтексту... Це моя помилка", - сказав Луньов.\r\nВін зазначив, що це не був демарш з його боку.\r\nГенерал наголосив, що як армійська людина рефлекторно не доклав руку до голови, оскільки був у розгорнутому одношеренговому строю.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 20 травня відбулася інавгурація новообраного Президента Володимира Зеленського.\r\nНа церемонії він як Верховний головнокомандувач здійснив процедуру знайомства з командувачами родів військ Збройних сил і керівниками силових відомств.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВсі вони, крім голови СБУ Василя Грицака і командувача ССО Ігоря Луньова, віддали честь новому Президенту.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nРаніше колишній Президент Петро Порошенко затвердив емблему Сил спецоперацій у вигляді вовка і затвердив секретне Положення про Сили спеціальних операцій ЗСУ.