Рябошапка вважає, що НАБУ і САП стали працювати краще

Заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка відзначає прогрес Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в роботі.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Звичайно, прогрес є", - сказав він.

За його словами, робота НАБУ і САП покращилася.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка розповів, що зробить в першу чергу, якщо стане генпрокурором.

Тим часом Президент Володимир Зеленський розглядає кандидатуру заступника керівника Офісу Президента Руслана Рябошапки, який був призначений головою Національної ради з антикорупційної політики, на посаду генерального прокурора.