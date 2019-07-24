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24 липня 2019, середа, 14:55 23
Судова влада 2019-07-24T16:00:38+03:00
Українські Новини
Рябошапка вважає, що НАБУ і САП стали працювати краще

Рябошапка вважає, що НАБУ і САП стали працювати краще

Руслан Рябошапка. Скріншот відео Facebook/Право на владу
Руслан Рябошапка. Скріншот відео Facebook/Право на владу

Заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка відзначає прогрес Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в роботі.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Звичайно, прогрес є", - сказав він.

За його словами, робота НАБУ і САП покращилася.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка розповів, що зробить в першу чергу, якщо стане генпрокурором.

Тим часом Президент Володимир Зеленський розглядає кандидатуру заступника керівника Офісу Президента Руслана Рябошапки, який був призначений головою Національної ради з антикорупційної політики, на посаду генерального прокурора.

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