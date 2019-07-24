Рябошапка вважає, що НАБУ і САП стали працювати краще

Заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка відзначає прогрес Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в роботі.\r\nПро це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.\r\n"Звичайно, прогрес є", - сказав він.\r\nЗа його словами, робота НАБУ і САП покращилася.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Рябошапка розповів, що зробить в першу чергу, якщо стане генпрокурором.\r\nТим часом Президент Володимир Зеленський розглядає кандидатуру заступника керівника Офісу Президента Руслана Рябошапки, який був призначений головою Національної ради з антикорупційної політики, на посаду генерального прокурора.