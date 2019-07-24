ДБР почало розслідування проти САП через справу Продана

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за підозрою в підробці матеріалів справи колишнього виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана, який підозрювався у незаконному збагаченні на 89 млн гривень.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що справу Держбюро розслідувань відкрило 6 березня на виконання рішень судів, що задовольнили скарги адвокатів Продана.

Вони вимагали від ДБР відкрити справу проти першого заступника голови САП Володимира Кривенка.

Кримінальне провадження відкрито за фактом службового підроблення прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час розслідування справи Продана.

Зокрема, захист екс-в.о. голови ДФС вважає, що прокурори САП спеціально відправляли фотокопії повісток на допит Продану та членам його сім'ї через месенджери Viber і WatsApp, достовірно знаючи, що вони не використовують вказані засоби зв'язку.

Також захист утверждае, що свідок у справі проти Продана відмовився від своїх показань, але прокурори не вказали цей факт в матеріалах справи.

Крім того, екс-глава ГФС стверджує, що прокурори САП спеціально вказали неправильну дату направлення листа про виїзд його за кордон у листопаді 2018 року.

Суд у липні поточного року дозволив слідчим ДБР вилучити у Генпрокуратурі матеріали кримінальної справи Продана.

Як повідомляли Українські Новини, у березні НАБУ закрило кримінальну справу про незаконне збагачення Продана у зв'язку з скасуванням Конституційним Судом кримінальної відповідальності за цей злочин.

4 грудня 2018 року Солом'янський районний суд Києва відмовився взяти під варту підозрюваного у незаконному збагаченні колишнього виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана і відпустив його на поруки депутатів Верхової Ради.