Фельдман вшосте проходить у Раду, виграв у №174 окрузі в Харкові

Самовисуванець, депутат групи "Воля народу" Верховної Ради Олександр Фельдман виграв вибори парламенту в одномандатному виборчому окрузі №174 в Холодногірському районі Харкова.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Фельдман набрав 37,24%, або 29 070 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, кандидат від партії "Слуга народу", доцент кафедри криміналістики Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Вікторія Алєксєйчук набрала 33,16%, або 25 885 голосів.

На третьому місці самовисуванець Олександр Ткаченко - він набрав 12,58%, або 9 821 голосів.

59-річний Фельдман народився в Харкові, бізнесмен, з 1998 по 2002 був депутатом Харківської міськради, у 2002 році був обраний до 4-го скликання Ради і переобирався в 5-8 скликаннях.

Був членом фракцій "Блок Юлії Тимошенко", Партії Регіонів і групи "Воля народу".

Як повідомляли "Українські Новини", у червні Фельдман звинуватив Нацкорпус у вимаганні 1 млн доларів і заявив про готовність дати свідчення.

Крім того, Писаренко програв вибори у Харківському окрузі, хоча був депутатом 4-х скликань.