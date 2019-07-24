В жахливій пожежі в дитячому таборі РФ загинули четверо дітей

Вчора, 23 липня, в Хабаровському краї (Росія) сталася масштабна пожежа в дитячому наметовому таборі, в результаті якої загинули три дівчинки і один хлопчик. Про це повідомляє ВВС.

Так, повідомляється, що одна дівчинка загинула на місці трагедії, ще троє дітей спочатку були госпіталізовані в реанімацію, проте через деякий час також померли.

Наголошується, що пожежа сталася в 2.31 за місцевим часом у туркомплексі "Холдоми" в Сонячному районі, повідомив уряд Хабаровського краю. В таборі перебувало 189 дітей у віці від 7 до 15 років.

За даними МНС, всього на території табору було 26 наметів, 20 з яких повністю згоріли. Площа пожежі становила 240 кв. метрів.

Кримінальну справу за фактом загибелі дітей передано у провадження слідчих центрального апарату відомства, повідомили в СКР.

За даними місцевої влади, дівчинці, яка загинула при пожежі, у вівторок виповнилося б 11 років. Всього при пожежі постраждали 12 осіб: п'ятеро дорослих та семеро дітей.

Згорів дитячий табір в Росії. Фото: МНС Росії

Після інциденту місцева влада призупинила роботу туристичного комплексу "Холдоми", дітей з табору забирають родичі.

Як повідомляли Українські Новини, 15 вересня 2017 року в Одесі відбулася пожежа у таборі "Вікторія", в результаті якої загинули троє дітей.

Тим часом роботу одеського дитячого табору "Вікторія", де загинули у пожежі діти, можуть відновити.