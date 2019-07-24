У Білорусі за символіку УПА і портрети Бандери саджатимуть у в'язницю, – ЗМІ

З 23 липня в Білорусі за використання нацистської символіки, символіки УПА та портретів Бандери ввели кримінальну відповідальність. Про це повідомляє прес-служба президента Білорусі Олександра Лукашенка, пише КП в Україні.\r\nТак, повідомляється, що відповідні зміни в Кримінальний кодекс республіки підписав глава держави Олександр Лукашенко.\r\nВідзначається, що зміни були внесені до статті 130 Кримінального кодексу Республіки Білорусь - розпалювання расової, національної або релігійної ворожнечі або ворожнечі. Починаючи з 24 липня за "умисні дії, спрямовані на збудження расової, національної, релігійної ворожнечі або ворожнечі, на приниження національної честі та гідності" і за "умисні дії з реабілітації нацизму" їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Хоча раніше за аналогічні злочини зловмисники в кращому випадку могли відбутися штрафом або арештом.\r\nПерелік забороненої символіки в Білорусі:\r\n\r\nбандерівська символіка, що включає в себе чорно-червоний прапор УПА;\r\nгерб батальйону "Азов";\r\nпортрети Бандери і Шухевича;\r\nрізновиди свастик і рун, які використовували нацисти та їхні союзники.\r\n\r\nТакож КП в Україні відзначає, що за даними видання pressinform.net, токсичною може стати антикварна форма СС, УПА, шеврони, прапори та інші атрибути. Покарання за їх публічну демонстрацію, зберігання і розповсюдження до 5 років в'язниці.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Латвії заборонять радянську і нацистську військову форму і будуть штрафувати за її носіння.\r\nРаніше Окружний адмінсуд Києва скасував перейменування проспектів на честь Бандери і Шухевича.