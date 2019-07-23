Підприємець Гайду виграв вибори в депутата Ільюка в Миколаєві

Кандидат від партії "Слуга народу", підприємець Олександр Гайду виграв вибори у Верховну Раду у депутата Ради Артема Ільюка (група "Партія "Відродження") в одномандатному виборчому окрузі №128 у Миколаєві.\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Гайду набрав 41,34% або 31 157 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.\r\n43-річний Гайду народився і проживає в Одесі, безпартійний, виконавчий директор компанії "Вібо-Транс" (транспортно-експедиторські послуги, оптова торгівля хімічною продукцією, зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин), екс-голова компанії "Морський спеціалізований порт Ніка-Тера".\r\nПід час виборчої кампанії Комітет виборців України розкритикував його агітаційний відеоролик, на якому він розстрілював з бойової зброї мішені, з написом "корупція".\r\nНайближчий його суперник, самовисуванець Ільюк набрав 23,87% або 17 992 голосів.\r\nІльюк виграв вибори в Раду в 2014 році в цьому окрузі.\r\nТретє місце посів висуванець від партії "Опозиційна платформа - За життя" перший заступник начальника компанії "Морський спеціалізований порт Ніка-Тера"\r\nАнатолій Дворник - він набрав 17,16% або 12 933 голосів.\r\nВсього в окрузі №128 (Миколаїв, Інгульський район) балотувалося 11 кандидатів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, явка на позачергові вибори Ради 21 липня була менше ніж половина: 49,39% виборців у 100 з 199 округів всіх областей проголосували на виборах Ради на 20:00.\r\nТим часом Зеленський запропонував "Голосу" формувати коаліцію зі "Слугою народу" в Раді.