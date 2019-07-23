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23 липня 2019, вівторок, 21:02 7
Вибори 2019-07-23T21:30:01+03:00
Українські Новини
Підприємець Гайду виграв вибори в депутата Ільюка в Миколаєві

Підприємець Гайду виграв вибори в депутата Ільюка в Миколаєві

Кандидат від партії "Слуга народу", підприємець Олександр Гайду виграв вибори у Верховну Раду у депутата Ради Артема Ільюка (група "Партія "Відродження") в одномандатному виборчому окрузі №128 у Миколаєві.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Гайду набрав 41,34% або 31 157 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

43-річний Гайду народився і проживає в Одесі, безпартійний, виконавчий директор компанії "Вібо-Транс" (транспортно-експедиторські послуги, оптова торгівля хімічною продукцією, зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин), екс-голова компанії "Морський спеціалізований порт Ніка-Тера".

Під час виборчої кампанії Комітет виборців України розкритикував його агітаційний відеоролик, на якому він розстрілював з бойової зброї мішені, з написом "корупція".

Найближчий його суперник, самовисуванець Ільюк набрав 23,87% або 17 992 голосів.

Ільюк виграв вибори в Раду в 2014 році в цьому окрузі.

Третє місце посів висуванець від партії "Опозиційна платформа - За життя" перший заступник начальника компанії "Морський спеціалізований порт Ніка-Тера"

Анатолій Дворник - він набрав 17,16% або 12 933 голосів.

Всього в окрузі №128 (Миколаїв, Інгульський район) балотувалося 11 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, явка на позачергові вибори Ради 21 липня була менше ніж половина: 49,39% виборців у 100 з 199 округів всіх областей проголосували на виборах Ради на 20:00.

Тим часом Зеленський запропонував "Голосу" формувати коаліцію зі "Слугою народу" в Раді.

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