Керівник медіа-групи "Весь Кіровоград" виграв вибори Ради

Висуванець партії "Слуга Народу" Олександр Дануца виграв вибори Верховної Ради у депутата парламенту Олександра Горбунова (НФ) в одномандатному виборчому окрузі №99 у Кіровоградській області.\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Дануца набрав 36,87%, або 28 135 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nНайближчий суперник, Горбунов, який висувався як самовисуванець, набрав 14,81% або 11 305 голосів.\r\nТретє місце зайняв кандидат від "Опозиційної платформи, адвокат Анатолій Ларін - він набрав 11,10% або 8 472 голосу.\r\n50-річний Дануца народився в Кіровограді, очолює медіа-групи "Весь Кіровоград", колишній депутат кіровоградської міськради, неодноразово балотувався у Верховну Раду від різних політсил.\r\nОкруг №99 охоплює частину міста Кропивницький.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, брат представника Володимира Зеленського виграв вибори в окрузі №187.\r\nТим часом, ЦВК підрахувала вже 97,87% бюлетенів.