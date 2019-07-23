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23 липня 2019, вівторок, 19:40 8
Вибори 2019-07-23T19:51:08+03:00
Українські Новини
Керівник медіа-групи "Весь Кіровоград" виграв вибори Ради

Керівник медіа-групи "Весь Кіровоград" виграв вибори Ради

Висуванець партії "Слуга Народу" Олександр Дануца виграв вибори Верховної Ради у депутата парламенту Олександра Горбунова (НФ) в одномандатному виборчому окрузі №99 у Кіровоградській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Дануца набрав 36,87%, або 28 135 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий суперник, Горбунов, який висувався як самовисуванець, набрав 14,81% або 11 305 голосів.

Третє місце зайняв кандидат від "Опозиційної платформи, адвокат Анатолій Ларін - він набрав 11,10% або 8 472 голосу.

50-річний Дануца народився в Кіровограді, очолює медіа-групи "Весь Кіровоград", колишній депутат кіровоградської міськради, неодноразово балотувався у Верховну Раду від різних політсил.

Округ №99 охоплює частину міста Кропивницький.

Як повідомляли Українські Новини, брат представника Володимира Зеленського виграв вибори в окрузі №187.

Тим часом, ЦВК підрахувала вже 97,87% бюлетенів.

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