Керівник медіа-групи "Весь Кіровоград" виграв вибори Ради

Висуванець партії "Слуга Народу" Олександр Дануца виграв вибори Верховної Ради у депутата парламенту Олександра Горбунова (НФ) в одномандатному виборчому окрузі №99 у Кіровоградській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Дануца набрав 36,87%, або 28 135 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий суперник, Горбунов, який висувався як самовисуванець, набрав 14,81% або 11 305 голосів.

Третє місце зайняв кандидат від "Опозиційної платформи, адвокат Анатолій Ларін - він набрав 11,10% або 8 472 голосу.

50-річний Дануца народився в Кіровограді, очолює медіа-групи "Весь Кіровоград", колишній депутат кіровоградської міськради, неодноразово балотувався у Верховну Раду від різних політсил.

Округ №99 охоплює частину міста Кропивницький.

Як повідомляли Українські Новини, брат представника Володимира Зеленського виграв вибори в окрузі №187.

Тим часом, ЦВК підрахувала вже 97,87% бюлетенів.