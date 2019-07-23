Депутат Деркач виграв у мера Глухова вибори в Раду в 159 окрузі

Депутат Верховної Ради Андрій Деркач (позафракційний) як самовисуванець виграв вибори в Раду у мера Глухова Мішеля Терещенка в окрузі №159 у Сумській області.\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Деркач набрав 40,65%, або 26 826 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nНайближчий суперник, тимчасово безробітний кандидат від партії "Слуга народу" Дмитро Шевченко набрав 23,23%, або 15 329 голосів.\r\nТретє місце зайняв кандидат від партії "Об'єднання "Самопоміч", мер Глухова Мішель Терещенко, набравши 8,43%, або 5 567 голосів.\r\nДеркач народився 19 серпня 1967 року в Дніпрі, проживає в Києві.\r\nОкруг №159 охоплює місто Глухів, Глухівський, Путивльський, Середино-Будський, Ямпільський райони, частина Кролевецького, частину Конотопського, частину Шосткинського районів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше мер Глухова Терещенко заявляв, що "змушений" йти на вибори президента.\r\nПозачергові вибори Верховної Ради пройшли 21 липня.