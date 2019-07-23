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23 липня 2019, вівторок, 18:09 17
Вибори 2019-07-23T19:15:02+03:00
Українські Новини
Депутат Деркач виграв у мера Глухова вибори в Раду в 159 окрузі

Депутат Деркач виграв у мера Глухова вибори в Раду в 159 окрузі

Депутат Верховної Ради Андрій Деркач (позафракційний) як самовисуванець виграв вибори в Раду у мера Глухова Мішеля Терещенка в окрузі №159 у Сумській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Деркач набрав 40,65%, або 26 826 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий суперник, тимчасово безробітний кандидат від партії "Слуга народу" Дмитро Шевченко набрав 23,23%, або 15 329 голосів.

Третє місце зайняв кандидат від партії "Об'єднання "Самопоміч", мер Глухова Мішель Терещенко, набравши 8,43%, або 5 567 голосів.

Деркач народився 19 серпня 1967 року в Дніпрі, проживає в Києві.

Округ №159 охоплює місто Глухів, Глухівський, Путивльський, Середино-Будський, Ямпільський райони, частина Кролевецького, частину Конотопського, частину Шосткинського районів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше мер Глухова Терещенко заявляв, що "змушений" йти на вибори президента.

Позачергові вибори Верховної Ради пройшли 21 липня.

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