Засновниця "Агентства відновлення і розвитку Донбасу" виграла вибори в 223 окрузі

Засновниця благодійної організації "Агентство відновлення і розвитку Донбасу" Людмила Буймістер, висунута партією "Слуга народу", виграла у кандидата партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", депутата Верховної Ради Юрія Левченка (позафракційний) вибори в окрузі №223 у Києві (Шевченківський район).\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nВона набрала 31,7%, або 22 890 голосів виборців за результатами підрахунку 99,01% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nНайближчий її суперник, Юрій Левченко, який набрав 24,16%, або 17 446 голосів.\r\nТретє місце посіла депутат Ради Вікторія Пташник (позафракційна), яку висунула партія "Голос"- вона набрала 9,86%, або 7 123 голоси.\r\n33-річна Буймістер народилася в Москві, живе в Києві, безпартійна.\r\nВона член спостережної ради металургійного заводу "Дунаферр" (Угорщина).\r\nТакож Буймістер є засновником благодійної організації "Агентство відновлення і розвитку Донбасу", головою якої є керівник партії депутата Сергія Тарути "Основа" Дмитро Толстошеєв.\r\nДо грудня 2018 року вона була керівником компанії "Кіноманія" дочок Тарути.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 21 липня пройшли позачергові вибори Ради.