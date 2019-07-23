Засновниця "Агентства відновлення і розвитку Донбасу" виграла вибори в 223 окрузі

Засновниця благодійної організації "Агентство відновлення і розвитку Донбасу" Людмила Буймістер, висунута партією "Слуга народу", виграла у кандидата партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", депутата Верховної Ради Юрія Левченка (позафракційний) вибори в окрузі №223 у Києві (Шевченківський район).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Вона набрала 31,7%, або 22 890 голосів виборців за результатами підрахунку 99,01% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий її суперник, Юрій Левченко, який набрав 24,16%, або 17 446 голосів.

Третє місце посіла депутат Ради Вікторія Пташник (позафракційна), яку висунула партія "Голос"- вона набрала 9,86%, або 7 123 голоси.

33-річна Буймістер народилася в Москві, живе в Києві, безпартійна.

Вона член спостережної ради металургійного заводу "Дунаферр" (Угорщина).

Також Буймістер є засновником благодійної організації "Агентство відновлення і розвитку Донбасу", головою якої є керівник партії депутата Сергія Тарути "Основа" Дмитро Толстошеєв.

До грудня 2018 року вона була керівником компанії "Кіноманія" дочок Тарути.

Як повідомляли Українські Новини, 21 липня пройшли позачергові вибори Ради.