"Нафтогаз" погрожує вдруге залишити Смілу без опалення через борги

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" заявляє про загрозу стабільному теплопостачанню міста Сміла (Черкаська область), де минулої восени вже відключали тепло, в опалювальному сезоні 2019/20 року через борги комунального підприємства "Смілакомунтеплоенерго" за отриманий природний газ.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"Зрив комунальним підприємством "Смілакомунтеплоенерго" затвердженого графіка погашення заборгованості може призвести до повторення кризової ситуації минулих опалювальних сезонів в місті Сміла Черкаської області", - сказано в ньому.

Також зазначається, що наразі борг "Смілакомунтеплоенерго" перед "Нафтогазом" становить 80,8 млн гривень, з яких 62,1 млн гривень реструктуризовано, в свою чергу, щоб увійти в графік реструктуризації "Смілакомунтеплоенерго" має погасити як мінімум 2,6 млн гривень заборгованості.

Як повідомляли Українські Новини, раніше комунальне підприємство Сміли сплатило заборгованість за графіком. Також в.о мера Сміли повідомили про підозру за зрив опалювального сезону.

Раніше в скандальній Смілі місцеві чиновники виписали собі премії на 9 млн гривень.