Адвокат та екс-депутат Дніпровської міськради зі "Слуги народу" пройшов у Раду по 29 округу Дніпропетровської області

Адвокат та екс-депутат Дніпровської міськради зі "Слуги народу" пройшов у Раду по 29 округу Дніпропетровської

Висуванець партії "Слуга народу", Сергій Демченко виграв вибори у Верховну Раду в одномандатному виборчому окрузі №29 (частина Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро, Дніпровський, Петриківський райони) в Дніпропетровській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Демченко набрав 53,22%, або 19 691 голосів виборців за результатами підрахунку 60,46% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, самовисуванець про партії "Опозиційна платформа - За життя", директор ТОВ "Вільсон" Олександр Юрчак набрав 8,66% або 3 204 голосів.

На третьому місці самовисуванець, підприємець Олександр Широких він набрав 8,51% або 3 151 голосів.

43-річний Демченко народився в Дніпропетровську, адвокат, очолює асоціацію "Український правозахисний альянс", колишній депутат міськради Дніпра.

Як повідомляли Українські Новини, директор спиртзаводу від "Слуги народу" переміг на виборах кандидата з партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" в Рівненській області.

Також у Харківському окрузі переміг декан торгового вузу від "Слуги народу".