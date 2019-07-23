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23 липня 2019, вівторок, 15:01 29
Вибори 2019-07-23T15:01:02+03:00
Українські Новини
Помічник голови "Укропу" виграв у кандидатів від "Солідарності" і "Голоса" в Києві

Помічник голови "Укропу" виграв у кандидатів від "Солідарності" і "Голоса" в Києві

Кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу", Олександр Юрченко виграв вибори в депутати Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №211 в Києві (Голосіївський район).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Юрченко набрав 34,9%, або 25 273 голоси виборців за результатами підрахунку 92,13% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, секретар Київської міської ради Володимир Прокопів ("Європейська солідарність") набрав 24,11% або 17 457 голосів.

Третє місце зайняв кандидат від партії "Голос" Тарас Козак - він набрав 12,35% або 8 945 голосів.

31-річний Юрченко народився і живе в Києві, безпартійний, активіст, який виступає проти незаконних забудов.

В 2015 році він балотувався у Київраду від партії "Укроп", а зараз є помічником глави "Укропу", депутата Тараса Батенка.

Активно боровся проти забудови Совських ставків у Голосіївському районі Києва.

Всього по округу №218 балотувалося 28 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, позачергові вибори Ради пройшли 21 липня.

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