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23 липня 2019, вівторок, 12:04 16
Вибори 2019-07-23T13:15:02+03:00
Українські Новини
Антон Кіссе виграв вибори у кандидата "Слуги народу" Плохого у 142 окрузі в Одеській області

Антон Кіссе виграв вибори у кандидата "Слуги народу" Плохого у 142 окрузі в Одеській області

Кандидат у депутати Верховної Ради, самовисуванець, діючий депутат парламенту від групи "Відродження" Антон Кіссе виграв вибори в Раду в одномандатному виборчому окрузі №142 (Арциз) в Одеській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Кіссе виграв вибори, набравши 27,99%, або 16,3 тис. голосів, а його найближчий суперник Руслан Плохий (партія "Слуга народу") набрав 23,90%, або 13,9 тис. голосів.

Третє місце посів Сергій Димитрієв ("Опозиційна платформа - За життя") - 17,24%, або 10 036 голосів.

Кіссе народився у 1958 році в Одеській області, є депутатом Ради від групи "Відродження".

Всього у окрузі №142 балотувалися 12 кандидатів.

У 2012 і 2014 роках Кіссе був обраний до Ради у цьому ж окрузі.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Балога з невеликим відривом виграв вибори у кандидата від "Слуги народу" в окрузі №69.

Тим часом ЦВК підрахував вже більше 80% бюлетенів: відсоток у "Євросолідарності" зменшився, а у "Батьківщини" зростає.

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