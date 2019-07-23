Антон Кіссе виграв вибори у кандидата "Слуги народу" Плохого у 142 окрузі в Одеській області

Кандидат у депутати Верховної Ради, самовисуванець, діючий депутат парламенту від групи "Відродження" Антон Кіссе виграв вибори в Раду в одномандатному виборчому окрузі №142 (Арциз) в Одеській області.\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nКіссе виграв вибори, набравши 27,99%, або 16,3 тис. голосів, а його найближчий суперник Руслан Плохий (партія "Слуга народу") набрав 23,90%, або 13,9 тис. голосів.\r\nТретє місце посів Сергій Димитрієв ("Опозиційна платформа - За життя") - 17,24%, або 10 036 голосів.\r\nКіссе народився у 1958 році в Одеській області, є депутатом Ради від групи "Відродження".\r\nВсього у окрузі №142 балотувалися 12 кандидатів.\r\nУ 2012 і 2014 роках Кіссе був обраний до Ради у цьому ж окрузі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, депутат Балога з невеликим відривом виграв вибори у кандидата від "Слуги народу" в окрузі №69.\r\nТим часом ЦВК підрахував вже більше 80% бюлетенів: відсоток у "Євросолідарності" зменшився, а у "Батьківщини" зростає.