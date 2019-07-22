Депутат Балога с небольшим отрывом выиграл выборы у кандидата от "Слуги народа" в округе №69

Депутат Верховной Рады Виктор Балога (внефракционный), баллотирующийся от партии "Единый центр" выиграл выборы в Верховную Раду в округе №69 в Закарпатской области\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nСогласно им, Балога набрал 35,81% или 21 265 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nЕго соперник, Эдгар Токарь, который баллотируется от партии "Слуга народа" набрал 34,47% или 20 467 голосов.\r\nСамовыдвиженец Миклош Товт набрал 11,70% или 6 949 голосов.\r\nВиктор Балога родился в 1963 году в селе Завидово Мукачевского района Закарпатской области, имеет высшее образование, народный депутат Украины, член политической партии "ЕдиныйЦент"р, проживает в Мукачево.\r\nВсего по округу №69 баллотировалось 22 кандидата.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ЦИК подсчитал уже более 80% бюллетеней: процент у "Евросолидарности" уменьшился, а у "Батькивщины" растет.\r\nРанее директор строительной компании от "Слуги народа" в два раза обогнал кандидата от БПП в 91-м округе.