Працюють на російські спецслужби і саботують українське кіно: СБУ розслідує справу проти усіх українських кіно

Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за підозрою всіх кінопрокатних компаній України у перерахуванні коштів російським спецслужбам і саботажі українських фільмів.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що провадження відкрито на підставі звернення депутата Верховної Ради, за даними якого український ринок кінопрокату поділений між компаніям «В&Н Film Distribution Company», «Ukrainian Film Distribution», «Kinomania», «Volga Ukraine», «Multi Media Distribution», які щорічно отримують у вигляді касових зборів в Україні близько 100 млн доларів.

Зазначені компанії з'явилися на українському ринку як дочірні підприємства компаній РФ, мають плідні фінансово-господарські відносини з російськими компаніями, їх кінцевими власниками виступають громадяни РФ.

Зі звернення випливає, що діяльність цих компаній в Україні призводить до необхідності приховування своїх надприбутків шляхом здійснення фінансово-господарських операцій з суб'єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, а також сумнівних перерахувань на адресу російських компаній за прокатні права.

"Зазначені протиправні перерахування не залишилися без уваги спецслужб РФ, які протягом 2014-2016 років фактично змусили власників компаній, які працюють на ринку кінопрокату України спрямовувати частину своїх доходів для фінансування дій невстановлених осіб з метою вчинення масових заворушень на території України, зазіхання на її територіальну цілісність, дестабілізації політичної і економічної ситуації. У свою чергу, отримавши фактичну підтримку спецслужб РФ власники вищезгаданих компаній використовуються як агенти впливу в Україні, диктуючи умови на ринку кіноіндустрії, саботуючи просування і показ українських стрічок", - викладено в фабули кримінальної справи.

В рамках розслідування в липні поточного року СБУ попросила суд надати доступ до банківських рахунків кінодистриб'юторів "Кіноманія" і "Вольга Україна".

Суд дані клопотання задовольнив і дав доступ слідчим до документів, що містять банківську таємницю.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні Національне антикорупційне бюро початок розслідування за фактом можливої розтрати коштів Державного агентства з питань кіно компанією новообраного Президента Володимира Зеленського "Киноквартал".