У Києві утворилися масштабні затори: "стоїть" Окружна і майже весь правий берег

Пробки в Києві утворилися на дорогах у вівторок, 23 липня. Про це повідомляє Google Maps.

На правому березі столиці затори утворилися на Кільцевій дорозі, проспекті Леся Курбаса, проспекті Перемоги, Великій окружній та бульварі Академіка Вернадського. Також ускладнено рух транспорті в районі станцій метро "Академмістечко", "Житомирська", "Святошин", "Нивки", "Берестейська".

Пробки утворилися на вулиці Юрія Іллєнка, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, бульварі Тараса Шевченка, Набережному шосе і на вулиці Набережно-Хрещатицька.

Невеликі пробки на мосту Патона і Південному мосту. На лівому березі Києва ускладнено рух транспорту біля метро "Славутич".

Як повідомляли Українські Новини, комунальна корпорація "Київавтодор" частково обмежила рух транспортаиз-за ремонту транспортного вузла до 25 липня біля станції метро "Дніпро" .

Тим часом у Києві скасували обмеження швидкості 50 км/год. Київміськрада дозволив рух транспорту на швидкості до 80 км/год на 17 вулицях столиці з 1 квітня по 1 листопада. Дані 17 ділянок є пристосованими для більш інтенсивного трафіку