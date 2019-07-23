ЄС буде відмовляти у шенгенських візах кримчанам, які отримали паспорт після анексії

Європейський Союз буде відмовляти у видачі шенгенських віз жителям Криму, які отримали російські паспорти після незаконної анексії півострова Росією в 2014 році. Про це заявив в інтерв'ю "ТАСС" глава представництва Євросоюзу в Москві Маркус Едерер, повідомляє "Європейська правда".

"...російські паспорти, видані в Криму російськими властями після анексії, не будуть визнані і не будуть прийматися при зверненні за шенгенською візою", - сказав Едерер.

Європейський дипломат підкреслив, що Євросоюз не визнав і не має наміру визнавати анексію Криму Росією.

У кримчан є два варіанти для отримання шенгенської візи. Перший полягає у використанні проїзних документів, виданих російськими властями до анексії Криму, другий – у використанні або отримання українського паспорта.

При цьому Едерер зазначив, що в обох випадках кримчанам "слід звертатися за шенгенською візою в консульства країн ЄС, які розташовані в Україні, а не в Росії.

Дипломат зазначив, що при наявності українського біометричного закордонного паспорта жителі Криму можуть відвідувати країни Шенгенської зони без віз, оскільки для українців такий режим зарубіжних подорожей діє до 2017 року.

Посли країн Євросоюзу в середу, 12 червня, затвердили продовження кримських санкцій проти Росії.

З червня 2014 року Рада ЄС прийняла обмежувальні заходи в якості реакції на незаконну анексію Криму і Севастополя Росії.