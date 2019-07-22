Баканов хоче покарати керівництво комбінату, але до Лакшмі Мітталу претензій немає

Служба безпеки України не має жодних претензій до засновника і власника найбільшої металургійної групи світу Mittal Steel Company N. V., співвласника металургійної компанії Arcelor Mittal Лакшмі Мітталу. Металургійний комбінат підозрюють у екоциді.

Про це на брифінгу повідомив виконуючий обов'язки глави СБУ Іван Баканов, передають Українські Новини.

"Я впевнений, що Лакшмі Міттал, який є потужним міжнародним інвестором, намагаючись здійснити цю інвестицію... не планував зробити нічого поганого. Але той менеджмент, який працює на підприємстві, недбало ставився до своїх обов'язків. І тому повинен бути відповідним чином як мінімум дисциплінарно покараний", – сказав Баканов.

У той же час він уточнив, що, швидше за все, мова буде йти про кримінальну відповідальність.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ заперечує арешт рахунків та замороження проекту вартістю 150 млн доларів на гірничо-металургійному комбінаті "Арселор Міттал Кривий Ріг" (Дніпропетровська область).

У липні СБУ почала розслідувати екоцид (масове знищення тваринного і рослинного світу) щодо гірничо-металургійного комбінату "Арселор Міттал Кривий Ріг" (Дніпропетровська область).

95,1266% акцій комбінату належить компанії Mittal Steel Germany GmbH, яка входить до складу міжнародного холдингу Arcelor Mittal.