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22 липня 2019, понеділок, 21:30 8
Вибори 2019-07-22T22:30:02+03:00
Українські Новини
Лічман від "Слуги народу" виграла вибори в Раду в окрузі №30 з 47% голосів

Лічман від "Слуги народу" виграла вибори в Раду в окрузі №30 з 47% голосів

Кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу", директор благодійної організації "Всеукраїнський благодійний фонд "АТБ" Ганна Лічман виграла вибори в Раду в одномандатному виборчому окрузі №30 у Дніпропетровській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Лічман набрала 47,79% або 34 485 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий її суперник, кандидат від "Опозиційної платформи - За життя", заступник мера Кам'янського Костянтин Саусь – він набрав 13,91% або 10 038 голосів.

Третє місце посів самовисуванець Олег Захорольський – він набрав 13,91% або 9 608 голосів.

41-річна Лічман народилася в Одесі, безпартійна, проживає в Новоолександрівці Дніпропетровської області.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Балога з невеликим відривом виграв вибори у кандидата від "Слуги народу" в окрузі №69.

Тим часом ЦВК підрахував вже більше 80% бюлетенів: відсоток у "Євросолідарності" зменшився, а у "Батьківщини" зростає.

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