"Нафтогаз" знизив на серпень ціни на газ для промспоживачів на 7,5%

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила на серпень ціни на природний газ для промислових споживачів та установ, що фінансуються з державного бюджету, на 7,2-7,5% до 5 568-6 244,8 гривень/тис. куб. м (всі ціни вказані з ПДВ), в залежності від умов споживання та оплати.

Про це йдеться в прейскуранті "Нафтогазу", передають Українські Новини.

Ціна на газ "Нафтогазу" для промислових споживачів, які споживають від 50 тис. куб. м у місяць, за умови відсутності заборгованості за газ і на умовах передоплати, встановлена на рівні 5 568 гривень/тис. куб. м, на умовах оплати за фактом поставки - 6 244,8 гривень/тис. куб. м.

При цьому для промислових споживачів, які споживають до 50 куб. м в місяць включно, ціна складе 6 244,8 гривень/тис. куб. м.

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