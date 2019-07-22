Солод від "Опозиційної платформи" виграв вибори в Слов'янську

Самовисуванець від партії "Опозиційна платформа – За життя", депутат Верховної Ради Юрій Солод виграв вибори депутата Верховної Ради по одномандатному округу №47 (Слов'янськ і Слов'янський район Донецької області).\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ними, Солод набрав 47,56%, або 20 164 голосів виборців за результатами підрахунку 74,33% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nНайближчий його суперник, Патлачук Василь, доцент кафери права Держуніверситету фіскальної служби ("Слуга Народу") набрав 16,84% або 7 140 голосів.\r\nТретє місце зайняв позафракційний депутат Ради Олег Недава - він набрав 16,34% або 6 928 голосів.\r\nЧетверте місце зайняв мер Слов'янська, висуванець "Опозиційного Блоку" Вадим Лях, набравши 9,58% або 4 065 голосів.\r\n47-річний Солод народився селі Красний Кут Антрацитівського району Луганської області, займався брухтовим і вугільним бізнесом.\r\nЧоловік депутата Ради Наталії Королевської, яка проходить у Раду як №4 у партійному списку "Опозиційної платформи".Як повідомляли Українські Новини, ЦВК порахувала 60% голосів: 42,49% (3,5 млн) виборців проголосували за партію "Слуга народу", 12,98% (1 млн) - "Опозиційну платформу - За життя", 8,56% (709 тис.) - "Європейську солідарність", 8,01% (663 тис.) - "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6,34% (525 тис.) - за "Голос".