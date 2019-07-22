Солод від "Опозиційної платформи" виграв вибори в Слов'янську

Самовисуванець від партії "Опозиційна платформа – За життя", депутат Верховної Ради Юрій Солод виграв вибори депутата Верховної Ради по одномандатному округу №47 (Слов'янськ і Слов'янський район Донецької області).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Солод набрав 47,56%, або 20 164 голосів виборців за результатами підрахунку 74,33% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, Патлачук Василь, доцент кафери права Держуніверситету фіскальної служби ("Слуга Народу") набрав 16,84% або 7 140 голосів.

Третє місце зайняв позафракційний депутат Ради Олег Недава - він набрав 16,34% або 6 928 голосів.

Четверте місце зайняв мер Слов'янська, висуванець "Опозиційного Блоку" Вадим Лях, набравши 9,58% або 4 065 голосів.

47-річний Солод народився селі Красний Кут Антрацитівського району Луганської області, займався брухтовим і вугільним бізнесом.

Чоловік депутата Ради Наталії Королевської, яка проходить у Раду як №4 у партійному списку "Опозиційної платформи".

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК порахувала 60% голосів: 42,49% (3,5 млн) виборців проголосували за партію "Слуга народу", 12,98% (1 млн) - "Опозиційну платформу - За життя", 8,56% (709 тис.) - "Європейську солідарність", 8,01% (663 тис.) - "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6,34% (525 тис.) - за "Голос".