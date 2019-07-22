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22 липня 2019, понеділок, 11:19 10
Суспільство 2019-07-22T11:33:46+03:00
Українські Новини
У Києві до Дня незалежності закрили фунікулер

У Києві до Дня незалежності закрили фунікулер

Київський фунікулер
Київський фунікулер

Комунальне підприємство "Київпастранс" зупинив роботу фунікулера до 23 серпня у зв'язку з технічним оглядом і ремонтом.

Про це йдеться в повідомленні "Київпастранс", передають Українські Новини.

"Підприємство здійснить плановий огляд фунікулера і ремонт тягових двигунів, гальм, пантографів, механізмів дверей. Також заплановано оновити та замінити настили підлоги і стелі, засоби зв'язку", - сказано в повідомленні.

Фунікулер буде закритий з 22 липня, а відкриють його напередодні Дня незалежності - 23 серпня.

Як повідомляли "Українські Новини", у березні Київська міська державна адміністрація затвердила проект реставрації фунікулера за 363,2 млн. гривень. В тому числі на будівельні роботи буде виділено 46,8 млн гривень, на обладнання – 241,8 млн гривень.

Згідно з проектом реставрації, тривалість ремонтних робіт складе 7 місяців.

Фінансування витрат, пов'язаних з реставрацією, буде виконано за рахунок коштів бюджету Києва відповідно показниками Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2018-2020 роки.

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