У Києві до Дня незалежності закрили фунікулер

Комунальне підприємство "Київпастранс" зупинив роботу фунікулера до 23 серпня у зв'язку з технічним оглядом і ремонтом.\r\nПро це йдеться в повідомленні "Київпастранс", передають Українські Новини.\r\n"Підприємство здійснить плановий огляд фунікулера і ремонт тягових двигунів, гальм, пантографів, механізмів дверей. Також заплановано оновити та замінити настили підлоги і стелі, засоби зв'язку", - сказано в повідомленні.\r\nФунікулер буде закритий з 22 липня, а відкриють його напередодні Дня незалежності - 23 серпня.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у березні Київська міська державна адміністрація затвердила проект реставрації фунікулера за 363,2 млн. гривень. В тому числі на будівельні роботи буде виділено 46,8 млн гривень, на обладнання – 241,8 млн гривень.\r\nЗгідно з проектом реставрації, тривалість ремонтних робіт складе 7 місяців.\r\nФінансування витрат, пов'язаних з реставрацією, буде виконано за рахунок коштів бюджету Києва відповідно показниками Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2018-2020 роки.