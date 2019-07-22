Як витрачати менше грошей на продукти: експерти дали 6 рад

Багато українських родин витрачають величезну частину бюджету на продукти. Про прості способи заощадити і витрачати менше в супермаркетах розповіли експерти, повідомляє "Сьогодні".

Ціну до акції радить врахувати економіст. А ще влаштувати акційними цінникам "перевірку".

"Завжди треба звіряти те, що ви бачите на ціннику, і те, що буває на касі. Тому що у нас зазвичай пробивають ту ж ціну. Потім кажуть: "ми помилилися", вибачте будь ласка", - каже експерт.

Вирушати в магазин варто тільки з готівкою. З "віртуальними" грошима розлучатися легше. А кошик беріть в міру великий.

"Є такі, чисто технологічні прийоми. Наприклад, великий візок. Коли ви берете великий візок, ви хочете його заповнити, тому ви купуєте більше", - говорить експерт.

Недешева дрібниця - поліетиленові пакети. Дві гривні - начебто й небагато. Але якщо закуповуватися двічі в тиждень - за рік вийде не менше двох сотень.

Щоб покупець витратив більше, в супермаркетах розкладають продукти так: ті, що дорожче - на рівні очей, а ті, що дешевше - на найнижчих полицях. А ще, свіжі продукти - ззаду, а ті, у яких термін придатності закінчується швидше - стоять ближче до покупця.

У маркет тільки ситим - радить ходити психолог. Запах кави або випічки, динамічна музика і навіть колір стін в магазині - все це спонукає до покупок.

"Чому знаходиться хліб в кінці. Щоб людина, пройшовши весь супермаркет, побачила продукти, які їй не потрібні, але знову ж таки - імпульс спрацював: вона купила, що їй не потрібно", - каже експерт.

Продукти в кошику: збережіть чек і порахуйте, скільки і на що витратили. Істотно заощадити вдасться, тільки якщо детально і регулярно планувати бюджет. А щоб заохотити себе - за порадою психолога - економте на мрію. Наприклад - на відпустку на морі.

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