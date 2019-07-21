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21 липня 2019, неділя, 21:12 15
Президент 2019-07-21T21:22:39+03:00
Українські Новини
Зеленський знову пообіцяв подати в Раду новий законопроект про імпічмент Президента

Зеленський знову пообіцяв подати в Раду новий законопроект про імпічмент Президента

Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України

Партія "Слуга народу" має намір зареєструвати у Верховній Раді новий законопроект про імпічмент Президента.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів, передають Українські Новини.

"Буде закон. І ми подавали закон. Буде закон про імпічмент. Один з перших, що партія "Слуга народу" (внесе), я впевнений, що це наше рішення всієї партії і кожного з нас. Ми обіцяли. У порядку денному нової Ради ви побачите цей закон про імпічмент Президента. Не додаток, а закон", - сказав він.

Політик не відповів, чи має він намір накласти вето на закон про тимчасові слідчі і спеціальні комісії Ради, що регулює процедуру імпічменту Президента або ні, однак назвав його популістським.

"Це повинен бути відкритий, нормальний (закон). Якщо людина стане Президентом, а суспільство було проти, то людину змогли зняти, а не просто популістський закон, де використовується слово імпічмент", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський запропонував "Голосу" формувати коаліцію з "Слугою народу" в Раді.

Тим часом 43,9% - за "Слугу народу", 11,5% - за "Опозиційну платформу", 8,9% - за "Євросолідарність", 7,6% - за "Батьківщину", 6,3% - за "Голос" на виборах Ради за даними "Національного exit-poll-2019".

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