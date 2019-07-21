Тимошенко готова формувати коаліцію лише з "Слугою народу" і "Голосом"

Політична партія "Батьківщина" готова формувати коаліцію виключно з партіями "Голос" і "Слуга народу".

Про це на брифінгу повідомила лідер партії Юлія Тимошенко, передають Українські Новини.

"Ми готові формувати коаліцію виключно з партіями" Голос" і" Слугою народу". Ні з якими іншими партіями ми не будемо об'єднуватися", - сказала Тимошенко.

За його словами, партія не готова співпрацювати з "Європейською солідарністю" та "Опозиційною платформою - за життя".

Як повідомляли Українські Новини, станом на 18:00 на виборах Верховної Ради 43,9% проголосували за партію "Слуга народу", 11,5% - за "Опозиційну платформу - За життя", 7,6% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 8,9% - за "Європейську солідарність", 6,3% - партію "Голос" за даними консорціуму "Національний exit-poll-2019".

Також на виборах Верховної Ради станом на 18:00 42,7% проголосувало за партію "Слуга народу", 12,9% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,8% - "Європейську солідарність", 8,5 % - "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина", 6,5% - "Голос" Святослава Вакарчука за даними exit-poll, проведеного на замовлення телеканалу "112".