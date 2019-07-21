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21 липня 2019, неділя, 21:07 13
Вибори 2019-07-21T21:22:46+03:00
Українські Новини
Вакарчук заявив, що першим його кроком у Раді законопроект про ЗМІ

Вакарчук заявив, що першим його кроком у Раді законопроект про ЗМІ

Святослав Вакарчук. Фото: facebоok/sviatoslav.vakarchuk
Святослав Вакарчук. Фото: facebоok/sviatoslav.vakarchuk

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що першими кроками політичної партії "Голос" в парламенті законопроекти про демонополізацію та усунення впливу олігархів на ЗМІ.

Про це Вакарчук сказав на брифінгу, присвяченому попередніми даними консорціуму "Національний exit-poll-2019" станом на 18:00.

"Ми з першого ж дня у Верховній Раді почнемо працювати над законопроектами щодо демонополізації, щодо усунення впливу особливо багатих людей на ЗМІ, щодо зміни та очищення судової системи, а також, зрозуміло, будемо працювати над тим, щоб змінити правила, за якими будемо працювати ми самі. Депутати мають спуститися з небес на землю і почати жити, як звичайні люди - ходити на роботу, не прогулювати, совісно виконувати свої зобов'язання і знати, що індульгенції у вигляді недоторканності у них не буде", - наголосив лідер партії.

"Ми готові до будь-яких посад і до будь-якої відповідальності. Ми йдемо в політику серйозно і надовго. Ми розуміємо, що легко не буде, але ми йдемо вперед", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 18:00 на виборах Верховної Ради 43,9% проголосували за партію "Слуга народу", 11,5% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,9% - "Європейську солідарність", 7,6% - "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6,3% - партію "Голос" за даними консорціуму "Національний exit-poll-2019".

Тим часом "Європейська солідарність" вважає "Голос" своїм головним партнером в Раді.

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