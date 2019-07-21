"Європейська солідарність" вважає "Голос" своїм головним партнером в Раді

Партія "Європейська солідарність" вважає партію "Голос" своїм головним партнером у Верховній Раді.

Про це сказав на прес-конференції глава "Євросолідарності", екс-Президент Петро Порошенко, передають Українські Новини.

Він заявив, що його партія готова як до ситуативного, так і постійного партнерства в Раді з партіями, що підтримують євроатлантичну інтеграцію України.

"Головним партнером ми вважаємо ідеологічно близьку нам партію "Голос", - заявив Порошенко.

Він сказав, що в парламенті його партія буде продовжувати політику з підтримки армії, української мови та євроінтеграції.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 18:00 на виборах Верховної Ради 43,9% проголосували за партію "Слуга народу", 11,5% - за "Опозиційну платформу - За життя", 7,6% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 8,9% - за "Європейську солідарність", 6,3% - партію "Голос" за даними консорціуму "Національний exit-poll-2019".

Також явка на виборах Ради в Японії становила 20%, а в Південній Кореї - 28%.