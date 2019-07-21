Зеленський запропонував "Голосу" формувати коаліцію з "Слугою народу" в Раді

Президент Володимир Зеленський запропонував партії "Голос" формувати коаліцію з партією "Слуга народу" у Верховній Раді.

Про це він повідомив журналістам на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів, передають Українські Новини.

"Ми будемо (формувати коаліцію). Я вже говорив, це правда. Це була наша ініціатива і якщо ви пам'ятаєте, наша ініціатива до пана Вакарчука була з самого початку моєї ще з президентської кампанії... Ми запрошуємо Вакарчука до розмови, із задоволенням", - сказав Президент.

Зеленський зазначив, що не бачить лідера "Голоси" Святослава Вакарчука прем'єр-міністром, оскільки він вважає, що цю посаду має обіймати професіонал, а також людина, яка не була у політиці.

Як повідомляли Українські Новини, 43,9% - за "Слугу народу", 11,5% - за "Опозиційну платформу", 8,9% - за "Євросолідарність", 7,6% - за "Батьківщину", 6,3% - за "Голос" на виборах Ради, – "Національний exit-poll-2019".За екзит-полу "1+1": 44,4% - за "Слугу народу", 12,5% - за платформу Бойко, 7,7% - за "Батьківщину", 8,5% - за "Євросолідарність", 6% - за "Голос". За даними екзит-полу телеканалу "112", 42,7% проголосувало за партію "Слуга народу", 12,9% - "Опозиційну платформу - За життя",8,8% - "Європейську солідарність", 8,5 % - "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина", 6,5% - "Голос" Святослава Вакарчука.