"Голос" не пустила в свій штаб журналістів телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK

Політична партія "Голос" не пустила в свій виборчий штаб журналістів телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Про це в коментарі журналістам повідомив керівник прес-служби партії Ярема Дух, передають Українські Новини.

"Не тільки ходять чутки, але і ходять журналісти, які належать медіахолдингу Медведчука "Новости". Зокрема, близько 14:00-15:00 до нас приїжджав телеканал ZIK, намагалися потрапити всередину, хоча ми їм відмовили в акредитації і ще раз на камеру пояснили, що ще півтора місяці тому, коли стало відомо про те, що Тарас Козак, бізнес-партнер Віктора Медведчука, купив телеканал ZIK - це стало офіційною позицією партії, що ми не ходимо на ефіри медіахолдингу "Новини", тому що ми не підтримуємо канали або медіа, які ведуть антиукраїнську риторику", - повідомив він, коментуючи чутки про недопуск журналістів деяких телеканалів в штаб партії.

Крім цього, за словами керівника прес-служби, в штаб з технічної помилку потрапили журналісти телеканалу "112 Україна", які намагалися акредитуватися кілька разів, але згодом їм анулювала акредитацію і попросили покинути штаб партії.

При цьому Дух підкреслив, що в партії не можуть заборонити відвідувати телеканали, які ведуть антиукраїнську діяльність публічні заходи партії, але на закриті заходи у партії вирішили не акредитувати такі телеканали.

Як повідомляли Українські Новини, за даними екзит-полу "1+1", з найбільшим відривом у Раду проходить "Слуга народу", за нею - платформа Бойко.

Також за даними Національного екзит-полу Слуга народу", платформа Бойка, "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" проходять у Раду.