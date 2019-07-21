Виборчком у Львівській області достроково заповнив протокол підрахунку голосів

Члени виборчої комісії на виборчій дільниці N460864 в окрузі N123 в селі Ушковичи (Перемышлянския район, Львівська область) достроково заповнили протокол підрахунку голосів, а заступник голови комісії розписався в ньому. Про це Українським Новинам повідомив представник громадянської мережі "Опора".

"На ділянці №460864 с. Ушковичи Перемишлянського району комісія достроково заповнила протоколи про підрахунок голосів виборців в одномандатному виборчому окрузі №123", - повідомив він.

В документах вписали прізвища членів комісії, кандидатів.

Також заступник голови ДВК вже поставив підпис навпроти свого прізвища у протоколі.

На місце інциденту прибули правоохоронці.

Поліцейські опитали членів комісії.

За словами голови окружної виборчої комісії №123 Миколи Гороху, ці протоколи вилучили і сховали в сейф.

Як повідомляли "Українські Новини", в неділю, 21 липня о 08:00 в Україні почалося голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.