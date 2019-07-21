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21 липня 2019, неділя, 20:48 27
Вибори 2019-07-21T21:30:03+03:00
Українські Новини
Не розслабляйтеся, - Зеленський про можливі дострокові місцеві вибори

Не розслабляйтеся, - Зеленський про можливі дострокові місцеві вибори

Зеленський в штабі
Зеленський в штабі "Слуга Народу"

Президент Володимир Зеленський прийшовши в штаб партії "Слуга народу" і подякував виборцям за підтримку.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

"Ми вдячні народу України за підтримку. Спасибі всім вам за дуже велику довіру до нашої партії, до партії "Слуга народу". Бачите, це вже після 20:00, це не агітація",- сказав він.

Також на сцені штабу присутні голова Офісу Президента Андрій Богдан, перший помічник Президента Сергій Шефір, заступник голови офісу Кирило Тимошенко.



"Не розслабляйтеся", - сказав Президент Володимир Зеленський про можливі дострокові місцеві вибори на брифінгу в штабі партії "Слуга народу".

Як повідомляли Українські Новини, 43,9% - за "Слугу народу", 11,5% - за "Опозиційну платформу", 8,9% - за "Євросолідарність", 7,6% - за "Батьківщину", 6,3% - за "Голос" на виборах Ради, – "Національний exit-poll-2019".

За екзит-полом "1+1": 44,4% - за "Слугу народу", 12,5% - за платформу Бойко, 7,7% - за "Батьківщину", 8,5% - за "Євросолідарність", 6% - за "Голос".

За даними екзит-полу телеканалу "112", 42,7% проголосувало за партію "Слуга народу", 12,9% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,8% - "Європейську солідарність", 8,5 % - "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина", 6,5% - "Голос" Святослава Вакарчука.

 

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